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微软 Chromium 版 Edge 83 Beta 发布：支持扩展同步、集锦、阅读视图

2020/4/24 15:52:46来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月24日消息 微近期宣布将Chromium 版 Edge 83 Beta发布。Edge新版本83.0.478.13更新具有扩展同步，更多自定义PDF笔工具选项，沉浸式阅读器行焦点以及向新的集锦添加多个选项卡的功能。此版本还包括edge://surf冲浪游戏。要玩此游戏，你需要断开设备与互联网的连接并尝试加载网页。在错误页面上出现了一个按钮，因此你可以玩Surf冲浪游戏。

更新的集锦功能：

现在，你可以快速保存所有选项卡，然后使用“集锦”重新打开它们。要将选项卡保存到集锦，只需右键单击选项卡，然后选择“将所有选项卡添加到新集锦”。活动窗口中的选项卡将添加到新集锦中，并带有重命名选项。要重新打开这些选项卡，请在集锦上单击鼠标右键，然后选择在当前窗口，新窗口或InPrivate窗口中打开项目。

扩展同步：

现在，你可以在所有设备上同步扩展！IT之家提醒， Microsoft和Chrome商店中的扩展都将与Microsoft Edge同步。如果导航至省略号菜单，请选择“设置”，然后导航至“同步”选项，你应该会看到“扩展同步”选项现在可供使用。

基于选择的阅读视图：

在网页上时，突出显示要在“沉浸式阅读器”中阅读的内容，单击鼠标右键以打开上下文菜单，然后选择“在沉浸式阅读器中打开”。内容将以整洁的方式显示在“沉浸式阅读器”中。此外，你可以在此内容上使用我们所有的阅读和学习工具，例如大声朗读和行对焦。

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关键词：Edge浏览器微软Chromium

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