微软官方良心产品！这几款壁纸软件很好用

每天都对着一成不变的桌面壁纸多无趣啊，那就让我们换换换，但是要每天都手动换个桌面壁纸也挺麻烦的，小编在这里介绍几个自动换壁纸工具，有在线下载壁纸的，有离线自动换壁纸的，还有动态壁纸的，甚至有能把地球实时卫星图像变成壁纸的。

微软官方自动换壁纸软件Bing Wallpaper

先来介绍一个由微软官方出品、绝对堪称良心的自动换壁纸软件--Bing Wallpaper。Bing Wallpaper会每天自动下载几张来自bing的图片，并且自动更新你的桌面壁纸。

Bing Wallpaper的使用很简单，但是在安装时有修改主页与搜索引擎的选项，记得取消勾选。安装好后自动运行，就自动更改壁纸了。

图1 记得取消勾选

运行后在系统托盘区域会有Bing Wallpaper图标，其右键菜单中可以看到当前桌面壁纸的详细信息，包括拍摄地点、摄影师，以及图片来源，下边则是切换壁纸选项，点击后可切换上下张壁纸。

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图2 右键菜单

总之Bing Wallpaper就是一个全自动的桌面壁纸更换软件，安装后就不用管了，它会自动帮你更换桌面壁纸。不过软件设计的有点简单，不能设置更换间隔时间，不能选择自己喜欢的壁纸类别。

图3 Bing Wallpaper自动更换的壁纸

图4 Bing Wallpaper自动更换的壁纸

桌面锁屏壁纸都能换：Dynamic theme

这里还有一个微软应用商店里的自动换壁纸软件——Dynamic theme。小编认识它是因为一次Windows bug，系统里的锁屏界面背景图设置为Windows聚焦后死活不会自动换图片，试了许多修复方法都不行，最后就只能用Dynamic theme来代替了。





图5 Windows应用商店里的Dynamic theme

Dynamic theme既能帮助用户换壁纸又能自动换锁屏画面。Dynamic theme可以自动获取来自Bing或者是Windows聚焦里的壁纸资源。还能帮助用户将获取到的Bing壁纸自动保存到本地。

图6 Dynamic theme

图7 查看历史壁纸时可查看到壁纸信息

绿色环保的本地自动换壁纸软件WallShuffler

像小编这样的收集了许多精彩图片的用户，怎么能让这些美图就这么躺在硬盘上呢？让它们轮流的变成桌面壁纸吧。

图8 辛苦收集的那么多美图可别浪费

想要把这些图片设置为壁纸并自动更换，这里有个小巧玲珑的绿色自动换壁纸软件WallShuffler，这个软件绿色环保无广告，不过你可别下载到被他人恶意修改后的版本。





图9 WallShuffler

WallShuffler可以帮助用户实现自动更换本地桌面壁纸功能，别看它小巧玲珑，功能可丰富了。支持随机更换壁纸、支持设置更换壁纸间隔时间、可设置更换上下张壁纸的快捷键。也就是说你可以让它帮你每隔几分钟就换个壁纸，也能每次开机换张壁纸。

最有趣的设计就是，用户可以设置开机后自动运行，更换好壁纸后自动退出。本身它占用资源就可以忽略不计，自动退出后就完全不占资源啦。说真的，不少软件还要绞尽脑汁的保持后台运行，对比之下WallShuffler可谓良心。

图10 自动退出选项

不想装软件的自动换壁纸方法：Win10自带

当然如果你不想格外安装软件，Windows 10的用户也有办法，无需使用其它软件，系统就自带了自动更换壁纸功能。这个功能位于：桌面→右键菜单→个性化→背景→将背景选项选择为幻灯片播放→选择壁纸目录即可。这个内置的自动更换壁纸功能也支持设置壁纸、更换间隔和随机更换壁纸。

图11 系统自带的自动换壁纸功能

让桌面动起来 让PLMM跟你打招呼

最近在某音上是不是看到有网友的桌面壁纸动了起来呢？而且还是一个漂亮MM在桌面上跟你打招呼呢。桌面壁纸是怎么动起来的呢？说简单一点就是用软件把视频变成了桌面壁纸。而这种软件最出名的莫过于Wallpaper Engine了。

安装了Wallpaper Engine后你就可以获得一堆的视频桌面，这样你闲暇下来返回桌面时，就可以看到山水画卷、机车豪车、俊男美女等的动态桌面了。你也可以将本地视频通过Wallpaper Engine设置为视频壁纸，利用桌面壁纸看大片的骚操作你试过没。不过Wallpaper Engine可不是免费的哦。除了Wallpaper Engine，还有不少免费的国产的视频桌面软件，看到喜欢的就赶快下载，让你的电脑桌面动起来吧！



图12 Wallpaper Engine

把地球实时卫星影像当壁纸

这里还有一个可以把地球实时卫星图像设置为壁纸的《实时地球》。实时地球每天动态更新最新卫星影像，然后将获取到的图像设置为桌面壁纸。

实时地球囊括低分辨率――快速覆盖中国全境一张图；中分辨率――每天网格局部更新30m-15m最新影像；高分辨率――每天网格局部更新5m-1m高分辨率最新影像，满足不同影像需求。



图13 实时地球

Bing Wallpaper Dynamic theme WallShuffler Wallpaper Engine 实时地球