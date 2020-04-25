颠覆你的使用习惯！那些年用过的PC效率神器

所谓“工具选得好，下班早回家”，同样用PC，为什么有的人就可以玩出花，而你却只能慢吞吞地按部就班操作？下面这12款办公小神器，可以大大提高各位的效率。好不好用呢？一起来看吧。

1. 整理文件神器——Q-Dir

如果你需要对硬盘进行高效率整理，那么Q-Dir绝对是不二之选。这款软件可以理解为一款多屏资源管理器，打开后会有四个窗口，每个窗口显示一个文件夹，比方说A窗口打开C盘，B窗口打开我的文档，C窗口打开下载中心……。这样当你从A处向B处移动图片，或者B处向C处复制文档时，就会显得方便多了。

Q-Dir在操作上高度模仿资源管理器，窗口大小支持调整，顶端栏可以修改窗口数量及布局。如果你想用最短的时间把硬盘整理好，那就一定要试试它。

Q-Dir很适合对硬盘高效整理

2. 预览文件神器——QuickLook

QuickLook能够在不运行关联程序的情况下，直接查看文件内容。软件支持图片、音乐、视频、文本、Office文档，由于少了中间环节，预览速度极快。第一次按下空格键时打开预览，再按一下关闭，回车键则可以启动关联程序。

预览文件神器QuickLook

3. 比Win10搜索快10倍的搜索神器——Listary

Windows自带搜索又笨又慢，关键是它还会让你的电脑卡爆！Listary之前已经提过多回，除了中文支持极好以外，最关键的就是快！Listary没有Windows那种明显的索引过程，装好后直接就能使用。双击Ctrl键调出搜索栏，输入关键字得到搜索结果。此外它还具有网络搜索功能，关键词前加上对应的网络引擎代码就可以了（比如“bd win10”=“用Baidu搜索win10”）。

比Win10内置搜索强大N倍的Listary

4. 深懂你心的效率神器——Quicker

Quicker是一款效率神器，有点像手机上的小白点。装好后，鼠标中键会变成快捷面板，右键(拖拽)则变成轮盘菜单。比方说你正在和甲方聊天，准备发给对方一份销售合同，传统方法是先把合同找到，然后拖拽到聊天面板发布。而Quicker则可以一键勾选搜索合同文件，将搜索结果直接拖入聊天面板。下面这张动图，可以帮你更好地了解它。

与Everything配合搜索

转盘菜单可以随程序自动变换内容，比方说资源管理器显示的是前进、后退、收藏，Excel则变成了打印、公式、筛选。使用时只要将鼠标悬停到对应命令上，然后松开鼠标就可以了。

转盘菜单

5. 把回收站放到任务栏——MiniBin

MiniBin可以在系统托盘处生成一个回收站图标，支持空、半空、满三种形态，能够跟随回收站的文件数量自动变化。双击图标默认打开回收站，右击清空回收站。由于不会受到其他窗口遮挡，因此很多时候还是非常方便的。

MiniBin

6. 把表白书转成二维码——Clipboard to QR-Code

二维码已经用得非常普遍了，但……把情书制成二维码发给女神，应该还是不多见的。Clipboard to QR-Code是一款文字转二维码工具，能够直接将剪贴板的内容换成二维码。整个操作和扫码识别没有区别，将生成好的二维码发给或截图给女神，之后再想法让对方识别即可。至于剩下的，就自己去体会吧……

表白信……可以这样发给女神

7. 媲美MAC的屏幕热区——HotCornersApp

HotCornersApp可以为屏幕四角添加锁屏、显示桌面、运行程序等简单功能，类似于MAC里的屏幕热区（active screen corners），同时还不影响Win10现有的热区分屏。

为屏幕四个边角设置热动作

8. 可视化浏览硬盘文件——Folder Size View

家用电脑往往充斥很多电影、游戏、XX……，Folder Size View是一款文件可视化工具，能够通过方块将文件大小直观地展现出来。软件支持层级展开，右键启动资源管理器。如果需要硬盘整理，也是不错的选择。

Folder Size View

9. 去除Win10右下角版本号——Universal Watermark Disabler

Win10预览版会在右下角显示一个版本号，如果感觉太碍眼或是容易让自己走神，就可以通过Universal Watermark Disabler清除它。Universal Watermark Disabler不是一款绿色工具，但也不需要你做什么，根据提示下一步并重启一遍电脑，桌面就干净了！

一键去除Win10预览版的版本号

10. 只听歌不听领导BB——EarTrumpet

逃离996又迎007，曾经让无数小伙伴期待的居家办公，没想到竟是这么一个样子。当你听着心仪的歌曲，正高高兴兴地缩在被窝里办公时，大Boss的一句咆哮，立马会让你没了兴致。EarTrumpet是一款音量独立调整工具，你可以任意指定哪款软件出声，哪款不出声。比如就拿小编来说吧，我就习惯了把音乐开大，微信、钉钉开小。

按需调整音量

11. 一键粘贴成文件——paste as file

将网页上的文字保存下来需要几步？复制>开记事本>粘贴>存盘>选保存路径……，想想都啰嗦？Paste as file的最大看点是不用新建文档，直接一键完成上面5步操作。除了文字保存外，图像也能这样操作，非常方便。

一键保存文件、图片

12. 甩Win10几条街的虚拟桌面——DEXPOT

Win10的虚拟桌面很多人都用过，功能实在不敢恭维。Dexpot的最大看点，是提供了一个类似监控屏的全屏预览，可以直接将程序从一个“桌面”拖拽到另一个“桌面”。除了内容相互间隔外，Dexpot还能为每个桌面设置不同的壁纸。甚至你还可以为敏感桌面建立一组密码，这样就不用担心切换屏幕时，别人看到不该看的内容了。

Dexpot的多桌面预览状态

写在最后

这12款Windows小神器，个个短小精悍，希望能对大家有所帮助！

Q-Dir QuickLook Listary Quicker MiniBin Clipboard to QR-Code HotCornersApp Folder Size View EarTrumpetUniversal Watermark Disabler Paste as file Dexpot