苹果Apple Watch五周年，设计师分享开发趣闻

IT之家4月25日消息 今天是Apple Watch问世五周年纪念日，自2015年发布以来，Apple Watch的人气一路飙升。为了庆祝这款设备的五周年纪念日，曾在初代Apple Watch团队工作的设计师Imran Chaudhri在Twitter上分享了一些关于Apple Watch开发的有趣花絮。

Chaudri 分享了一张他为 Apple Watch 的主屏幕绘制的原始草图的复制品，圆形图标形状的灵感来自于原本被称为底座的时钟。在推出之前，数字触控（Digital Touch）功能被称为 "电子触控"（Electronic Touch），因为它有可能成为一种 "新的情感连接形式"。而在表盘上绘画的 “水墨”灵感来自于Chaudhri的涂鸦时代。

最初的“ Apple Watch”原型机是使用绑在“ Apple Watch”表带上的第六代iPod Nano制作的，用来展示Siri和通知中心作为早期Apple Watch的关键功能。

在Chaudhri的回忆中，还有很多其他有趣的小花絮。

Apple Watch Motion的蝴蝶表盘是使用死亡的蝴蝶拍摄的，为了防止伤害到活的蝴蝶。

Loop表带的机制是由阿波罗宇航员佩戴的魔术贴速霸表带演变而来。

太阳表盘是为了让穆斯林在斋月中观察太阳的位置而设计的，可以快速看到太阳的位置。

在过去五年中，Apple Watch经历了多次变革，从完全依赖iPhone的设备，转变为拥有LTE功能的手表，拥有自己的App Store，可以代替iPhone使用。

这几年来，主要的功能都被添加和完善了，处理能力有了很大的飞跃，还增加了健康和连接功能，比如前文提到的LTE功能、GPS、心电图功能、心率不正常通知、跌倒检测、紧急呼叫等。

IT之家了解到，有传言称，未来Apple Watch将获得更多有用的功能，比如血氧水平监测、睡眠追踪等，这将使其比现在的Apple Watch更加强大。