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Steam 喜加一预告：《幕府将军 2：全面战争》28 日起免费领

2020/4/25 7:04:59来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月25日消息 根据《全面战争》官网博客，《幕府将军2：全面战争》将于北京时间4月28日1点至5月2日1点，可在Steam免费领取

IT之家获悉，《幕府将军2：全面战争》与2011年上线，评分为特别好评，游戏不支持简体中文，目前有8个DLC，点击访问Steam商店详情页

以下为官方Q&A：

  • 什么时候可以开始免费领取Total War: SHOGUN 2？

从英国时间2020年4月27日星期一晚6点开始，至英国时间2020年5月1日星期五晚6点，您可以免费获得（直接入库）Total War: SHOGUN 2。

  • 我们为什么会免费赠送Total War: SHOGUN 2？

过去的几周对很多人来说都是前所未有的挑战，但是全球不同社区联合起来对抗困难的精神也同样让人鼓舞。

因此，为了鼓励大家” 留在家中，拯救生命”，以及为了让大家在这一段困难时期的日子稍微轻松一点，我们决定尽我们的微薄之力。

Creative Assembly现在全员在家工作，我们希望免费赠送Total War: SHOGUN 2能帮助到所有在执行”留在家中”任务的人。#StayHomeSaveLives.

  • Total War的促销什么时候开始？

英国时间4月27日周一晚6点起，至英国时间5月4日周一晚6点。（注：北京时间4月28日1点至5月2日1点）

  • 哪些游戏会参与促销活动？

促销活动会包含大部分历史系的Total War游戏本体以及DLC.

*请注意Total War: THREE KINGDOMS，ROME: Total War以及Total War: WARHAMMER全系列以及DLC不会被包含在促销活动中。

当Total War: SHOGUN 2的免费领取时间结束后（即英国时间2020年5月1日星期五晚6点后），Total War: SHOGUN 2同样会被添加至促销活动中，并有二五折优惠。

  • 促销活动在哪？

你可以在这里找到全部的促销信息。

  • 如果玩家已经拥有一些Total War: SHOGUN 2 的DLC了呢？

如果您已经拥有一些 Total War: SHOGUN 2 的DLC，选择购买DLC合集时系统会自动扣除您已经拥的DLC的价格。

Total War: SHOGUN 2 的DLC合集将会享受二五折的优惠。

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关键词：全面战争全战

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