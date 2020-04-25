新能源汽车补贴新政设立30万红线，几家欢喜几家愁？

4 月 23 日，中国财政部、工业和信息化部、科技部和发改委四部门联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。

先来划重点：

2020-2021年，退坡的幅度为 2020 年退坡 10%，2021 年退坡 20%，2022 年退坡 30%。

新的补贴政策具体时间将从 4 月 23 日起实施，有 3 个月的缓冲期，在这段缓冲期期间符合 2019 年标准的依然可以获得 50%的补贴。

如果符合 2020 年的标准，将获得 90%的补贴。以往，每年新能源方面政策推出都会大幅提高补贴的技术门槛。

2015 年至 2019 年四年多时间里，补贴纯电动乘用车续驶里程由约 160 公里增长约 350 公里。这次补贴里程则维持现有基础。

电耗由 17 千瓦时/百公里降低到 14 千瓦时/百公里，动力电池系统能量密度由约 95 瓦时/公斤提高到约 150 瓦时/公斤。这次，动力电池系统能量密度等技术指标部分则维持现有标准。其它也只是在小幅提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛。

重点提出了对燃料电池汽车的购置补贴。将对燃料电池汽车的购置补贴，调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域。重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励（有关通知另行发布）。争取通过 4 年左右时间，建立氢能和燃料电池汽车产业链，关键核心技术取得突破，形成布局合理、协同发展的良好局面。

蔚来成功避险

这次新政策最重磅无疑是：规定了 30 万元以上的车型将不享受补贴，但支持换电车辆不受这项政策限制。

由于特斯拉在中国所有车型均超过 30 万，特斯拉如不自降在这个价格限定区外，未来将不会获得新能源补贴红利。

这可以看作是给现阶段形势大好特斯拉中国来了一脚“重刹”，或多或少会给购买入门级国产版 model 3 造成一定影响。

同时，国产超过 30 万高端车型也将取消新能源补贴，对于一些实力暂时欠缺的车企无疑是噩耗。

最近，采用刀片电池的比亚迪“汉”车型呼声很高，比亚迪汉将于今年 6 月上市，届时如果超过三十万，汉这款车也有可能卡在补贴关口上。

由于还未上市，为符合补贴政策标准，到时汉定价 29 万起也是大概率。

而支持换电车辆则不受 30 万这项政策限制，国内目前不只一家车企采用换电这种模式，但这种模式且超过 30 万售价的只有蔚来一家（蔚来车型均超过 30 万售价），可以说这次只有蔚来成功避险。

为何换电站模式会得到推崇

蔚来的换电站模式有两大优势,分别是电池易监控维护和电池迭代更新方便。

换电站存在,有健康问题的高压电池可以回到蔚来,重新维护,由厂家判断是否能继续服役使用，无疑大大节约自然资源和缓解环保问题。

如果电池常年保持浅充浅放,车主不免会担心电车三大核心之一的电池在使用失当的情形下失能。

换电站存在,对车主本身也是一种利益最大化，由于电池的通用性很大几率上都在使用新电池。

当然充电站也并非毫无缺点，尽管蔚来一直没有公布单座换电站的部署成本。

蔚来换电站研发成本摊不平,单体造价非常高。

换电站虽然不需要土建,但与高速服务站、居民楼物管、电力部门等方面沟通的人力、资金成本非常高。

目前自动换电站仍未全部实施开放,换电站必须有 24h 值守专员,人力成本非常高。

对国产既是利好或许又是加速洗牌？

现阶段，我国大部分车企包括新势力造车在内，除去少数几家车企高定价外，几乎所有新能源汽车都集中 30 万以内。

许多人都认为新政策的推出是对自主汽车有保护意味。

Model 3 上月单月 10160 辆高居新能源汽车榜首，遥遥领先自主品牌。

第一季度更是收获了 1.66 万辆销量，与其他车企第一季度销量大幅下跌的状况形成明显对比。

据统计，特斯拉三月份销量占据中国电动汽车销量的 30%。

相信在这项政策推出后也让不少企业松口气。

小鹏汽车董事长何小鹏向外界透露称，新政策将不会对自己企业产生任何影响，对小鹏汽车反而是利好。

不过，理想汽车创始人李想在媒体平台连续两次发文回应此次新能源政策。

李想认为：设计 30 万的补贴门槛，基本上是精准的助攻特斯拉来打残国内的纯电动品牌。

通过李想本人的分析，并不是没有道理，目前国产后的特斯拉 Model 3 标准版售价为 32.38 万。

在新政策未出台之前，可享受 2 万多的政策补贴优惠，未来 30 万的这个门槛补贴设立，对特斯拉的补贴也将取消。

将要国产的特斯拉 Model Y 除非把价格降至 30 万以内，否则也将不会享受补贴优惠政策。

特斯拉降价前一阵子一直被吵得很热，或许特斯拉上海工厂 2020 年初曾向外界透露的一条信息更引人深思。

特斯拉上海工厂的零部件本地化率是 30%左右，在今年 7 月将国产率提升至 70%，年底国产 Model 3 实现 100%零部件国产化。

随着特斯拉国产化提升和产能爬坡，国产 Model 3 车型造车成本也将大大降低。

在此基础上，届时解决产能问题和 100%国产化后 Model 3，特斯拉是否会找到降价理由，售价降至 30 万以内？

如果特斯拉自降价格，对许多自主品牌将会是新一轮新能源洗牌，到时这条新推出的新能源政策对特斯拉只会有利，并不会带来任何影响！

那么，如此看来李想的担忧并非无道理！

这条政策或许会倒逼特斯拉自降价格，完全国产化的 Model 3 市场假设售价在 25 万左右。

加上补贴优惠，对自主品牌是压力，对 20—30万这个区间的传统合资内燃机汽车无疑也是一次重大冲击！

试想，凭借特斯拉的产品性能优势及智能化，在本田雅阁等车型和特斯拉 Model 3 之间选择，估计很多人会选择后者。

总结

出于政策对蔚来利好，蔚来换电模式估计会有更多车企跟进。

对于蔚来自己也是一次难得发展机会，被争议已久换电站未来可能大受认可。

政策的肯定，这种换电模式或许也将迎来“春天”。

从网上消费者评论看，很大一部分人对车企补贴呈反对态度，坚持优胜劣汰意见。

要知道不是所有车企天生就会造车，不否认一些企业存在骗补心里，在缺少研发资金情况下一些必要政府补贴也很重要。

事实上，特斯拉的发展背后也有大量美国政府补贴扶持。

据美国 Good Jobs First 非营利组织在一份报告指出：2007 年至 2018 年，11 年多时间里特斯拉共获得高达 35 亿美元政府补贴，同一时期谷歌母公司 Alphabet 获得 7.62 亿美元补贴，苹果公司仅有 6.93 亿美元。

对于之前严重的“骗补”问题这次也作出相关规定：要把补贴核查结果同步公示，接受社会监督，对未按要求审核公示的上报资料不予受理。

切实发挥信息化监管作用，对于数据弄虚作假的，经查实一律取消补贴。对监管不严、造成骗补等问题的地方和企业按规定严肃处理。