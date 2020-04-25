Facebook剑桥分析事件达成和解，认罚50亿美元

北京时间4月25日上午消息，据外媒报道，Facebook官方宣布，在对该公司就隐私问题进行了长时间的调查之后，联邦法院于本周四正式批准了Facebook去年7月与美国联邦贸易委员会（US Federal Trade Commission）达成的和解协议。

Facebook首席产品隐私官米歇尔·普罗蒂（Michel Protti）在公司官方博客中写道：“这项协议已经给我们公司带来了根本性的变化，在保护用户隐私方面，我们取得了前所未有的进步。最重要的是，它带来了一种新的问责制，同时确保隐私问题成为了Facebook每位员工所肩负的责任。”

去年，美国联邦贸易委员会（FTC）就Facebook是否应该采取更多措施来阻止剑桥分析公司（Cambridge Analytica）窃取用户数据展开了调查。Cambridge Analytica目前已经倒闭，该公司曾为特朗普总统的竞选活动提供咨询服务，通过Facebook窃取了多达8700万用户的私人数据。FTC担心，Facebook未能保护这些数据，违反了该社交网络早些时候为保护用户隐私而达成的协议。

作为和解的一部分，Facebook同意成立一个独立的隐私委员会。Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将被要求证明该公司的行为，与此同时Facebook必须在其平台上实行更多的隐私保护措施。Facebook还被罚款50亿美元，联邦贸易委员会称这是一次“史无前例”的处罚。

联邦贸易委员会表示，它对法院的裁决感到满意，并补充说，50亿美元的和解金是美国代表联邦贸易委员会获得的最大金额的罚款。

联邦贸易委员会主席乔·西蒙斯（Joe Simons）在一份声明中表示：“与此同时，法院还强调，这项和解协议中包括的行为救济将要求Facebook在其运营的每个阶段都充分考虑隐私问题，并提高其高管隐私决策的透明度，建立更严格的问责制度。”