联想官方科普：一文了解笔记本电脑充电知识

IT之家4月25日消息 今天联想小新笔记本官方发布科普文，介绍了笔记本电脑的一些充电知识，感兴趣的IT之家小伙伴可以了解一下。

全文如下：

首先，先给各位同学们用三句话简单科普下笔记本电池的知识。

锂离子电池是一种常用电池，物理老师讲过，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。（图中所示）所以，充电和放电这两项动作，对于电池会产生极大的影响。

现在手机和笔记本使用的电池都属于锂离子电池，而锂电池本身是比较“娇气”的。在日常使用的过程中就会有自然损耗，属正常现象。

由此可见，正确地充放电对锂电池的寿命是十分重要的。过度充电和过度放电，都会对电池产生不可逆转的伤害。

物理知识小课堂结束，接下来分三类跟大家仔细聊聊“笔记本充电”的内容。

Part 1. 常见的充电误区

必须把笔记本用到没电再去充电？

如果你使用电池很频繁，那么你可以将电池放电到比较低，大约10~15%再充电。但如果是将放电到连机器都开不了(0~1%)，这就属于对锂电池的有较大损伤的深度放电。长期如此，会快速消耗电池寿命。

第一次充电必须充满12小时？

这个方法对于早期那些没有电池控制电路的镍氢电池机型可能是适用的。但如今，具有智能充放电控制电路的笔记本电池来说，是没有什么卵用的。第一次开机充电，充满即可正常使用了。不用充12小时或者更久。

充满电后不能继续插着电源使用笔记本？

当然可以啦！笔记本充满电后，继续插着电使用，一般不会对电池造成损伤的。

当笔记本的电池充满之后，电脑会自动使用电源供电，而不是使用电池。小新在使用野兽模式时或者在打游戏、强生产力时，肯定是插电状态对笔记本供电效果更好。笔记本变成了小小台式机，为你的学习工作助力。

Part 2. 如何正确充电/放电

笔记本快没电时（10%左右），或提示低电量时，就可以接入电源开始充电了。

有条件的，可以插着电源使用笔记本，供电效果好。不能长期插着电源使用笔记本的学生党和工作党，也可以随充随用。正常使用即可。

Part 3. 笔记本充电问题解答

1. 兼容充电器可以使用吗？

答：请认准与笔记本电池电压电流标准的官方大品牌充电器。比如小新Pro 13、Air 14 2020、小新 15 2020都可以使用YOGA 65W便携适配器和thinkplus 65W口红电源。

2. 快充靠谱吗，我的笔记本可以快充吗？

答：目前小新的许多款笔记本电脑都是配备快充功能的。点击任务栏电池标志，可以看到快充模式。开启即可，记得不要经常使用哦。