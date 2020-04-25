多部门联合举办“双品网购节”，109家平台将参与

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IT之家4月25日消息 根据人民日报的消息，4月28日到5月10日，商务部、工信部、国家邮政局等部门将联合举办网购节，参与平台达到109家。
IT之家了解到，商务部电子商务司副司长蔡裕东在今天举行的国务院联防联控机制发布会上宣布了该消息。蔡裕东还指出，此次联合举办的网购节将包括小而美的网络品牌、中华老字号、“三品一标”认证农产品以及优质家电产品，参与平台达到109家。
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