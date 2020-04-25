华为智慧屏X65开售：4K OLED+14喇叭，首发24599元

IT之家4月25日消息 华为智慧屏X65 4月26日正式开售，这款新品在设计美学、智慧交互、音画体验等方面全方位升级，是华为在智慧屏领域的顶级旗舰，售价24999元，首发24599元。

IT之家了解到，华为智慧屏 X65采用2400万超广角摄像头，其有效像素为5632*4224，水平可视角度可达95度，垂直可视角度为78度，客厅覆盖面积是普通镜头的3倍以上，而且像素更高，图片和视频效果更清晰。为了给AI慧眼赋能，华为智慧屏 X65还搭载了自研海思Hi3559C摄像头芯片，具备双核[email protected]神经网络加速引擎（双NPU），能够支持两个视觉算法并发执行。

华为智慧屏 X65的4K OLED面板可以实现1000nit HDR峰值亮度，拥有百万级超高对比度，覆盖了DCI-P3 98%色域，还支持120Hz高刷新率和1ms响应时间。在驱动芯片方面，华为智慧屏 X65搭载了华为海思全新自研的鸿鹄旗舰芯片，该芯片专为OLED定制，搭载鸿鹄AI画质引擎，针对OLED屏幕显示优势定制专用画质优化算法，搭配6G RAM+128G ROM，性能再度升级。同时支持MEMC运动画面补偿、HDR技术、SR超分辨率技术、NR降噪技术、Local DCI局部动态对比度增强、CGM色彩管理系统以及CAA防烧屏技术等。

音响方面，华为智慧屏 X65采用14喇叭全屏发声阵列设计，其中包括全频音箱6个，每个全频音箱包含一个3W球顶高音扬声器及一个10W条形全频扬声器；重低音音箱2个，每个重低音音箱包含一个3.5英寸20W重低音扬声器；总输出功率75W。

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