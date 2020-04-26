眼红的 Facebook，赶出了社交版 Zoom

「在 Facebook 内部的留言板上，员工们盯着 Zoom 的增长数据，瞠目结舌。」《纽约时报》这样写道。

新冠肺炎疫情肆虐下，Zoom 无疑是云视频会议应用中跑得最快的。分析公司 App Annie 数据显示，过去一个月里，Zoom 一直是苹果 App Store 下载量最高的应用，下载量增长了 740%。现在，每天有超过 3 亿人在使用 Zoom，而疫情爆发前，它仅有 1000 万日活用户。

虽然 Zoom 的最初定位是商务场景，但它却突然变成了学校、家庭和各类人群的交流工具。涉足社交，Zoom 也就动了 Facebook 的奶酪，「坐以待毙」对后者而言显然是不可能的。所以，Facebook 选择「复制」Zoom。

4 月 25 日凌晨，Facebook CEO 马克·扎克伯格在直播中宣布推出 Messenger Rooms（以下简称「Rooms」）。

Rooms 可以发在 Facebook 的 News Feed 上，好友可以直接点击进入会议|Facebook

和应用 Zoom 相比，Rooms 更像是一项「功能」，最终会覆盖到 Facebook 应用家族的基本「能力」。Rooms 最开始只能在 Facebook 和 Messenger 上发起，之后还将支持 Instagram Direct、WhatsApp 和智能聊天设备 Portal。而 Messenger 负责人 Stan Chudnovsky 透露称，Rooms 原本计划在今年下半年发布。

Rooms 的消息一放出，今年上涨了两倍多的 Zoom 股价，下跌超过 6%，Facebook 的股价则上涨了约 2%。

不犯对手的错

相比 Zoom 只有 40 分钟的免费通话时间，Rooms 没有时间限制，完全免费。

用户可以在 Facebook 群组直接创建会议，也可以在 News Feed 上发起邀请。受邀者无需拥有 Facebook 账号，也不需要下载额外应用，只需点击链接就能参加会议。Rooms 最多支持 50 人同时视频通讯。至于目前敏感的隐私安全问题，Facebook 官方表示多人视频会议，端到端加密难度较大，但 Rooms 仍作了加密处理，同时不会查看或监听用户内容。

「这段时间内看到其他人滥用视频会议工具，我们试图吸取教训。」扎克伯格说。他显然是将矛头指向了敌手 Zoom。

Zoom 默认用户不需要登陆、不需要密码便能参加会议，这种登入方式简易、顺滑，吸引了大量的用户，但安全问题却也在慢慢暴露。比如，Zoom 视频会议链接和录制文件的下载链接地址过于简单且存在一定规律，容易遭黑客攻击，进而导致用户隐私泄露。

近期，经媒体统计，共有大约 15000 个 Zoom 会议录制视频流入 YouTube 等流媒体平台，随后美国多州教育行政机构宣布暂停使用 Zoom，NASA、英国政府、马斯克旗下的 SpaceX 等客户也宣布禁用 Zoom。

在用户安全方面，Facebook 表示并不会收集用户的会议内容。「虽然为多人视频通话提供端到端的加密功能有很大的挑战，但我们正在积极为 Messenger 和 Rooms 努力，」Facebook 首席隐私官 Erin Egan 在一篇博文中写道。

Egan 介绍称，Facebook 的安全团队通过在末尾添加一串随机字符和数字，并在不同情况下添加数字和字母，使 Rooms 链接「难以被黑客猜到」。每当用户创建一个会议，就会生成一个新的链接。而会议的发起者，也可以决定是否对所有人开放，或者锁定它以防止陌生用户加入。

和应用 Zoom 相比，Rooms 更像是一项「功能」，是最终会覆盖到 Facebook 应用家族的基本「能力」，首先会在 Facebook 和 Messenger App 上实现，之后会陆续登陆 Instagram Direct，WhatsApp 和智能聊天设备 Portal。

Facebook 在推出 Rooms 的同时，还拓展了 WhatsApp 的视频通话功能——从此前的最多 4 人同屏增加到了 8 人，也为 Facebook Dating 增加了视频通话功能。另外，Facebook Live 也将恢复「Live With」功能，发起者可以与其他用户一起「连屏」直播。

被「绊倒」后的转型

但讽刺的是，对 Rooms 隐私安全如此重视的 Facebook 有着并不「磊落」的过去。从 2018 年 3 月的「剑桥分析丑闻」开始，Facebook 就深陷隐私丑闻泥淖，风波不断。就在扎克伯格宣布 Rooms 的前几个小时，Facebook 才刚刚宣布联邦法院正式批准了 Facebook 与美国联邦贸易委员会（FTC）去年 7 月达成的和解协议。FTC 判定 Facebook 未采取更多措施阻止剑桥分析公司窃取多达 8700 万用户的数据。作为此次和解协议的一部分，Facebook 同意建立一个独立的隐私委员会，将 50 亿美元的高额罚款交给 FTC。

而处于风波漩涡中的 Facebook 早已开始探索转型。去年 3 月，扎克伯格宣布公司产品的设计方向将在未来几年有所转变，会将所有服务更紧密地捆绑在一起，并强调更多短暂的、私人的交流形式，而非 News Feed 那种永久、公共的环境设定。

在接受 The Verge 专访时，扎克伯格表示 Rooms 和其他全新的视频功能，与 Facebook 朝着「开发更多私人聊天工具」的战略转型是保持一致的。

「视频直播对我们来说并不是一个新的领域，」他说。「但这是我们想深入的一个领域，它符合我们的大主题，也就是 Facebook 正将公司更多的资源转移到私人社交平台上，而不仅仅是传统的更广泛的平台。所以，这是一个很好的组合：我们在 Facebook 和 Instagram 中构建工具，帮助人们找到更多的小群体，然后去和更多的人建立更亲密的联系。」

扎克伯格把 Rooms 比作人们随意参加的社交聚会。他指出了 Rooms 和 Zoom 的另一处不同：「周末的时候，我会在沙发上弹吉他，创造一个房间，『谁想来这里玩？』这是一种完全不同的互动方式……如果我在浏览 Facebook 的应用，看到他们有房间，我也可能会进去。」扎克伯格强调 Rooms 不是枯燥的公司会议。

在 Zoom 在安全上被众人声讨之下，部分用户开始寻找替代品。思科公司副总裁 Javed Khan 表示，在 Zoom 隐私事件发酵后，旗下的视频会议服务 Webex 使用量激增，曾在一天内新增 24 万新用户，同时，其安全业务的需求量也在激增。

4 月 4 日，Zoom 表示在 90 天内，公司将暂停更新，「并将所有工程师资源集中到我们最大的信任问题、安全问题和隐私保护问题上」。如果归来的 Zoom 仍无法服众，用户们还是会面临如何选择的问题。而有「前科」的 Facebook 要倡导轻松、随性的视频社交，用户安全也应该是先行的部分，甚至，它应该是一款科技产品最重要的基因。