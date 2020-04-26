实用新功能有很多！微信7.0.14安卓版来了

几天前，听闻iOS小伙伴都拿到了新版微信的测试版，小编心里那个羡慕呀。终于……在历经了漫长“等待”后，安卓版也来了。尽管还冠有“内测版”的大名，但熟悉微信的朋友都知道，只要这几天没有出现什么天大的Bug，这东西也就基本和正式版没区别了。好了，闲话不多说，一起来看看新版都有哪些变化吧！

NO1. 群名称备注

这应该是最近炒得最火的一处改进，毕竟iOS那会儿，已经完完整整地收割了一回热度。功能用法和iOS版一样，直接在群右上角点击“…”，然后将页面下拉，就能看到新增加的“备注”功能了。

好处很明显，下回再往群里转东西时，至少不用担心转错了。

群备注功能

NO2. 空间清理升级

这个也是iOS小伙伴优先体验的，现在终于下放到俺们大安卓了（咋总有点儿低人家一等的赶脚？）。入口没有变化，点开“我-设置-通用-微信存储空间”就能看到。但清理页变化明显，新增加了一个“缓存”项，另外把“聊天记录”清理也放到了这里（之前是“微信已用空间”下的一项子功能）。除此之外饼图也被替换成了条形图，估计是嫌占地方吧！

清理功能改版

NO3. 支付分页面改版

支付分页面有所改变，终于开始有颜值了。不过这东西貌似关注的人也不多，这里就不细聊了，大家知道即可。

支付分页面

NO4. 大家在用

小程序页也改版了，增加了“建议使用”、“常用服务”、“动态”几个项目，此外中间还多出了一个“大家在用”，有点像“在看”的小程序翻版。整个页面带有浓浓的小程序味道，顶端是“购物”、“娱乐”、“游戏”，其他类别则在“全部”里出现。总之加上了一个“好友在用”的头衔，也算是撸了一把社交软件的热度吧。

大家在用

NO5. 扫一扫图标

扫一扫页面也有改变，左下角图标变了。不过仅仅是外观的变化而已，实际功能并没有调整。

扫一扫图标改了！

写在最后

以上，基本就是微信7.0.14安卓版的主要变化了，由于此前已经被iOS版割了一回流量，看上去似乎也没什么令人激动的地方。