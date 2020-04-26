无线主设备市场格局浅析：2+1格局固化，还有翻盘机会点吗？

对于很多系统主设备厂商的同仁来说，本周是喜悦、平淡或亦是煎熬的一周。

在本周，中国电信和中国联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购工作正式完成，结合数周前中国移动5G二期无线主设备集采（新建/扩容）的落地，总额高达760亿的运营商单项集采就此落幕。

总计超过52万个5G基站的招标规模，刷新了全球5G网络建设的新纪录。毫无疑问，伴随着这批集采产品的落地与交付，我国将建成全球规模最大、覆盖最广、也最为领先的5G网络。

与此同时，设备商的市场格局也在走向固化，华为和中兴两者的市场份额，较4G时代再次出现大幅上升，综合占比已经超过87%；爱立信则在两个市场上都保持着两位数的份额；另外一家民族厂商大唐移动，虽然绝对份额并不高，但却实现了新突破；综合看来，已经基本上形成了“2+1”的格局。在笔者看来，这个格局虽然相对稳固，但却并不绝对，对于“失落者”诺基亚而言，未来依然有机会。

刷新纪录的760亿

对于运营商而言，2019年是很艰难的。提速降费、恶性竞争，以及来自OTT阵营的常年侵蚀，极大拉低了运营商的盈利能力，进而也限制了运营商的投资能力。

但面对已经上升为“新基建”国策的5G，虽然在技术成熟度，商业模式成熟度，投资回报率等方面都不明确，但运营商还是开始了大规模的基于SA和共建共享的网络设备招标与建设。

率先吹响号角的是中国移动。2月底，中国移动董事长杨杰在调研中表示，坚持把5G建设发展作为重大政治任务，抓实抓细，把握关键时间节点，抓好5G独立组网测试进度，逐步使各方面工作恢复正常，确保如期完成5G网络建设，做到5G建设目标不变、发展节奏不停。

中国移动将5G二期招标时间提前到3月初。28省总需求超23万站，旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变，确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。除了新建之外，中国移动还启动了5G二期扩容，规模也超过了4万个基站。

作为全球最大规模的5G主设备集采，价格是备受关注的。无论是从中国移动的最高、最低限价设置，还是设备厂商投标价格来看，综合多种站型与配置平均下来，16万/站的价格还是比较理性的。整体来看，中国移动在无线主设备上的投入约为437亿元。

为了节省投资，中国电信与中国联通采用了联合组网的思路，虽然国外有两家运营商联合组网例子，但共享的深度与规模都不能与此相比。所以，两家运营商不但面临着SA产品成熟性和稳定性尚待考验，终端大规模商用面临价格瓶颈等行业共性问题，还需要解决合建可能面临的技术（200MHz大带宽）与管理问题。

中国联通董事长王晓初也表达过自己的担忧。但时不我待，在前三季度完成全年建设目标的军令状面前，两家运营商还是启动了25万个基站的集采工作。从结果上来看，基于20万基站模型，电信联通5G单站价格也是在16万左右，与中国移动5G二期集采价格基本相当。

综合各家的报价与份额情况，电信联通在此次集采中的资本开支约为322.7亿元。也就是说，国内三家运营商在5G无线主设备上的投资约为760亿元。

开始固化的2+1

虽然利润率并不高，但面对760亿元的天量集采，设备厂商们还是使出了浑身解数。因为大家都知道，这或许是“斯大林格勒之战”，份额优势将奠定市场格局。

中国移动基本采取“2+1”的模式进行份额招标，第一名（华为）的中标份额为57.2%，第二名（中兴）的中标份额为28.7%，第三名（爱立信）的中标份额为11.5%。相比于5G一期的份额分配情况更加合理，是比较健康的招标策略。华为和中兴的份额总计达到了86%，外企设备商同样赢得开放市场。

在电信联通市场上，虽未在公告中明确各家的份额。但据业内人士透露，华为毫无疑问占据榜首位置，获得了超过半数以上的份额；中兴此次也表现不俗，获得了超过30%的份额；爱立信也获得了两位数的份额；大唐移动在招标中也有所收获。整体来看，华为和中兴两家在此次招标中的份额之和达到了88%。

其中，爱立信的份额较4G时代出现了较大程度的提升，这与爱立信的技术底蕴以及对中国市场的重视是分不开的。中国信科虽然绝对份额只有2%左右，但这对其来说却是个很大的突破。之前，中国信科专注于TDD技术的标准化、产品化和商业化，在电信联通LTE FDD技术组网中并没有占得先机。

综合移动与电联的招标情况，可以下这样的判断，中国5G无线主设备市场当前已经基本形成了“2+1”的格局，既不会形成一家独大的局面，也避免了供应商过多对后期运维造成压力；纵观三家运营商的招标结果，民族企业作为坚实后盾，外企设备商同样赢得开放市场。

未来依然有机会

可能在今明两年，“2+1”的无线市场格局不会发生太大的变化，但未来依然充满了变数。因为5G是演进中的5G，是建设中的5G，是探索中的5G，是与行业应用相结合的5G。

从演进角度来看，5G标准还有很长的路要走。根据3GPP的时间表，第三阶段的Release 16规范将于2020年6月完成，随后的Release 17的预定日期将推迟到2021年12月。这就说明，5G标准在持续演进，新的功能特性在不断叠加；对于任何一家设备厂商而言，都是机会也都是挑战。

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从建设角度来看，据中国信通院预测，三大运营商对于5G的投资将高达1.2万亿，基站需求量（包含小基站）更是千万级。到目前为止，今年的建设量只有60万个基站，也就是说更大的蛋糕还在后面，设备商的市场份额与产业格局远没有“固化”，依然存在着很大的变数。特别是小基站的引入，在5G时代，我们可以确认的是，4G时代宏微貌离神合，市场被少数玩家把控的格局，必须要发生改变。

从探索角度来看，5G的网络形态将来会否发生变化，这也值得我们思考。至少从核心网的角度来看，中国移动倡导的Open UPF已经撕开了一个口子；当然，受制于技术和产业成熟度，RAN侧的变革会更加困难。但我们相信，路阻且长，但行者将至，做者必成!

从行业结合角度来看，5G的未知远大于已知。在5G时代，什么是运营商，运营商的角色是什么，都需要产业链重新去考虑，5G的真正价值不在于网络本身，而是网络与行业结合发生的化学反应。

这个可以分为几个层面：首先，会不会产生大量的基于行业/区域的5G专网运营商，他们可能会采用运营商公网构建虚拟行业专网，也有可能采用自建自营的方式来构建，这是块巨大的网络增量市场；其次，这些新晋玩家了解更多的是行业，对于基础网络的构建/运维力量是有限的，主设备厂商能否深入的去介入其中，转变为他们的深度合作伙伴，实现5G基础设施即服务，找到新的蛋糕。