对比iPhone XR/11，苹果iPhone SE 2的优缺点在哪里

苹果公司的新手机，2020款iPhone SE将许多特性打包在一起，定价却只有399美元。虽然它缺少一些用户期待的现代苹果手机的旗舰功能，但这并没阻止它成为4月人们最关注的新品。近期，多家外媒对这款新手机进行了体验，并给出了它跟iPhone XR和iPhone 11的对比。

新浪数码为您编译外媒AppleInsider做出的三者对比，看看它跟苹果的另外两款产品相比，有什么优缺点。

首先来看下三者的对比：

iPhone SE与iPhone XR/11的参数对比

虽然iPhone SE仍保留了一些旧的设计元素，比如home键和4.7寸的小屏幕，但在苹果的手机产品线中，它的价格显然优势明显。

iPhone XR和iPhone 11的整体外观非常相似，在尺寸和重量上几乎没有差异。iPhone SE则与目前的所有iPhone相比都存在很大不同，有4.7英寸的显示屏，相对较大的黑框板和一个主页按钮。

iPhone SE和iPhone 11都配备了A13仿生芯片，这意味着它们的性能将超过iPhone XR的A12仿生芯片。连接性能方面也是如此，iPhone SE和iPhone 11支持Wi-Fi 6。不过，这三款手机都有相同的蓝牙规范和4G LTE支持。

谈到相机，iPhone SE和iPhone XR的水准相近，都是一个类似的单镜后摄像头。iPhone 11拥有这三者中最好的双摄像头系统，包括超广角镜头和下一代智能HDR。另外它的前部镜头也更优秀，原深感镜头明显更好。

这三者的屏幕没有一个是OLED材质，均为LCD屏幕。虽然XR和11用的是苹果的Liquid Retina LCD评测对感官有所提升，但它们像素密度是一样的，都是326PPI。唯一不同的是iPhone SE的分辨率相对较低，这主要是由于它较小的屏幕。

当然，生物识别技术也是不同的，新的iPhone SE保留了home按钮和触摸ID。所有这三个设备的都在国外支持双SIM卡功能，实体SIM+esim，但在国内，因为eSIM没法支持，iPhone SE只有单卡了……

如前所述，iPhone SE在其旧款iPhone外形下隐藏了不少类似旗舰的功能。与中端iPhone和Android设备相比，考虑到它的价格，这将是一个极具吸引力的选择。

三款iPhone

对于那些一直使用旧款iPhone用户来说，它也可以成为现代iPhone的一个很好的入门之选。这是熟悉的苹果式“套路”。4.7英寸LCD屏的粉丝们，或者那些不喜欢新设计的人，可能会喜欢这款新品。

iPhone XR占据了三者中间的某个位置，尽管它实际上拥有最慢的芯片和其他一些功能，这些功能比2020年的SE落后了大约一年。不过它的一些特性iPhone SE也还是没有，比如全面屏或Face ID。

iPhone 11则因为前面产品的存在，成了苹果目前主线产品的代表，尽管与iPhone 11 Pro相比，它缺少一些功能也不那么精致。当然，它的价格也是最贵的，考虑疫情导致经济状况不是那么好，700美元的价格，还真不算便宜。