Ubuntu 20.04 调查：30％ 的用户想要 Unity 回归

Ubuntu 20.04 调查结果已发布。该调查由 Ubuntu 在 2019 年 12 月发起,共有 21,862 人参加。目前,Ubuntu 20.04 LTS 已正式发布,此调查结果则在相关工程团队的决策过程中起到了一定的导向作用,从而确定了现在出现在 Ubuntu 20.04 中的一些内容。

调查的一些主要发现如下:

GNOME

GNOME 仍存在争议。调查结果显示,大约有 30% 的用户希望 Unity 重新回到 Ubuntu。另一方面,大约 80% 的人则希望 Ubuntu 继续改进 GNOME 桌面。

Ubuntu 20.04 随附了最新的 GNOME 3.36 版本。除其他事项外,此版本还具有改进的shell theme、新的锁定屏幕、请勿打扰切换功能和改进的设置面板。

Ubuntu 社区想要什么?

针对”What do you wish Ubuntu would do to make your life easier?“这一提问。相关回答中,Adobe Photoshop(Illustrator、Acrobat 和 CreativeCloud) 被提及了一百多次。Mathworks 和 Autodesk 工具出现的频率则更高,Microsoft 办公应用程序也被提及或请求了数百次。Lightroom、Steam 和 Instagram 等一些流行的应用程序工具也有被提及。

此外,还有 1280 人次在以某种形式谈论游戏,绝大多数人要求支持或改进 Ubuntu 对游戏玩家的作用。根据这些反馈,Canonical 已在 Ubuntu 20.04 中预装了 Feral Interactive 的 GameMode 性能工具。GameMode 是一个 Linux 守护程序,使游戏可以请求更多的 CPU 功能,I/O 优先级以及一些其他优化功能。

ZFS 则被提及了大约有 226 次,基本所有人都对其表示了肯定。Ubuntu 20.04 升级到了最新的可用 ZFS 版本,为手动管理系统的系统管理员提供了性能增强和可选的加密支持,同时还实现了基本的实验集成和对一致性功能的支持。

社区预测

在“下一步应该做什么?最大的增长领域将在哪里?”等方面的预测上,AI/机器学习、物联网以及”云X“则是被提及最多的三个领域。

最后,Ubuntu 方面表示,”这项调查的目的是确定我们可能会缺少的特征和趋势。幸运的是,许多见解与我们的计划相吻合。我们了解某些主题会引起争议,但很高兴看到我们似乎处于胜利的一方。用户倾向于在技术世界的发展方向上达成共识,而 Ubuntu 用户群仍然是多样化、分布式和响应迅速的。结果令人有些意外,例如对将 Ubuntu 用于物联网的了解不足,但是我们会尽快解决。它使我们能够集中精力进行开发和推广。展望未来,我们将利用结果来做出决定。“

点击查看完整调查结果