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Ubuntu 20.04 调查：30％ 的用户想要 Unity 回归

2020/4/26 8:30:29来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：南桥评论：

Ubuntu 20.04 调查结果已发布。该调查由 Ubuntu 在 2019 年 12 月发起，共有 21,862 人参加。目前，Ubuntu 20.04 LTS 已正式发布，此调查结果则在相关工程团队的决策过程中起到了一定的导向作用，从而确定了现在出现在 Ubuntu 20.04 中的一些内容。

调查的一些主要发现如下：

GNOME

GNOME 仍存在争议。调查结果显示，大约有 30% 的用户希望 Unity 重新回到 Ubuntu。另一方面，大约 80% 的人则希望 Ubuntu 继续改进 GNOME 桌面。

Ubuntu 20.04 随附了最新的 GNOME 3.36 版本。除其他事项外，此版本还具有改进的shell theme、新的锁定屏幕、请勿打扰切换功能和改进的设置面板。

Ubuntu 社区想要什么？

针对”What do you wish Ubuntu would do to make your life easier？“这一提问。相关回答中，Adobe Photoshop（Illustrator、Acrobat 和 CreativeCloud） 被提及了一百多次。Mathworks 和 Autodesk 工具出现的频率则更高，Microsoft 办公应用程序也被提及或请求了数百次。Lightroom、Steam 和 Instagram 等一些流行的应用程序工具也有被提及。

此外，还有 1280 人次在以某种形式谈论游戏，绝大多数人要求支持或改进 Ubuntu 对游戏玩家的作用。根据这些反馈，Canonical 已在 Ubuntu 20.04 中预装了 Feral Interactive 的 GameMode 性能工具。GameMode 是一个 Linux 守护程序，使游戏可以请求更多的 CPU 功能，I/O 优先级以及一些其他优化功能。

ZFS 则被提及了大约有 226 次，基本所有人都对其表示了肯定。Ubuntu 20.04 升级到了最新的可用 ZFS 版本，为手动管理系统的系统管理员提供了性能增强和可选的加密支持，同时还实现了基本的实验集成和对一致性功能的支持。

社区预测

在“下一步应该做什么？最大的增长领域将在哪里？”等方面的预测上，AI/机器学习、物联网以及”云X“则是被提及最多的三个领域。

最后，Ubuntu 方面表示，”这项调查的目的是确定我们可能会缺少的特征和趋势。幸运的是，许多见解与我们的计划相吻合。我们了解某些主题会引起争议，但很高兴看到我们似乎处于胜利的一方。用户倾向于在技术世界的发展方向上达成共识，而 Ubuntu 用户群仍然是多样化、分布式和响应迅速的。结果令人有些意外，例如对将 Ubuntu 用于物联网的了解不足，但是我们会尽快解决。它使我们能够集中精力进行开发和推广。展望未来，我们将利用结果来做出决定。“

点击查看完整调查结果

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关键词：操作系统Ubuntu

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