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WinSCP 5.17.4 发布，Windows 图形化 SFTP 客户端

2020/4/26 8:44:58来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

WinSCP 是一个 Windows 环境下使用的 SSH 的开源图形化 SFTP 客户端，同时支持 SCP 协议，它的主要功能是在本地与远程计算机间安全地复制文件，并且可以直接编辑文件。

目前，WinSCP 5.17.4 已经发布。具体更新内容如下：

  • TLS/SSL core 已升级到 OpenSSL 1.1.1g。

  • WebDAV core 已升级到 neon 0.31.1。

  • 本地文件面板支持源应用程序的首选删除操作。

  • 增加了代理和 tunnel 凭证的最大长度。

  • 在会话标签标题中截断了太长的目录名称。

  • （可选）不要通过当前路径区分打开到同一站点的多个会话。

  • 错误修复：备用 SSH 通道无法打开时失败。

  • 错误修复：创建跳转列表快捷方式失败。

  • 错误修复：如果窗口的左边缘或上边缘与监视器边缘对齐，则不会恢复窗口位置。

  • 错误修复：垂直分辨率低的显示器上“登录”对话框的布局错误。

  • 错误修复：TLS 1.3 中断了 FTP 文件的上传。

  • 错误修复：在后台传输时，空目录不会上载到 FTP 服务器。

  • 错误修复：导入时，PuTTY 会话设置（例如 IPv6 范围语法）中的百分号（％）被错误解释。

  • 错误修复：当不存在工作空间站点时，从自动打开工作空间开始时失败。

更新说明：https://winscp.net/eng/docs/history#5.17.4 

下载地址：https://winscp.net/eng/download.php

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关键词：WinSCP

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