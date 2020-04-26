WinSCP 5.17.4 发布，Windows 图形化 SFTP 客户端

WinSCP 是一个 Windows 环境下使用的 SSH 的开源图形化 SFTP 客户端，同时支持 SCP 协议，它的主要功能是在本地与远程计算机间安全地复制文件，并且可以直接编辑文件。

目前，WinSCP 5.17.4 已经发布。具体更新内容如下：

TLS/SSL core 已升级到 OpenSSL 1.1.1g。

WebDAV core 已升级到 neon 0.31.1。

本地文件面板支持源应用程序的首选删除操作。

增加了代理和 tunnel 凭证的最大长度。

在会话标签标题中截断了太长的目录名称。

（可选）不要通过当前路径区分打开到同一站点的多个会话。

错误修复：备用 SSH 通道无法打开时失败。

错误修复：创建跳转列表快捷方式失败。

错误修复：如果窗口的左边缘或上边缘与监视器边缘对齐，则不会恢复窗口位置。

错误修复：垂直分辨率低的显示器上“登录”对话框的布局错误。

错误修复：TLS 1.3 中断了 FTP 文件的上传。

错误修复：在后台传输时，空目录不会上载到 FTP 服务器。

错误修复：导入时，PuTTY 会话设置（例如 IPv6 范围语法）中的百分号（％）被错误解释。

错误修复：当不存在工作空间站点时，从自动打开工作空间开始时失败。

更新说明：https://winscp.net/eng/docs/history#5.17.4

下载地址：https://winscp.net/eng/download.php