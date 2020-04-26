外媒：亚马逊一仓库30多人感染新冠病毒，官方回应称尚未证实

据外媒报道，在出现30多名员工感染新冠病毒之后，新泽西市长和一倡导组织开始呼吁亚马逊关闭该仓储中心。

此前有报道指出，卡特雷特亚马逊仓储中心有超过30名员工新冠病毒检测呈阳性。之后，市长丹尼尔·莱曼（Daniel Reiman）呼吁米德尔塞克斯县和州卫生部门临时关闭该处设施，直到全部员工接受检测且该仓储中心已彻底消毒。莱曼还呼吁，职业安全与健康管理局（OSHA）应确保该处设施有适当的防护用品。

“为了利润而无视人们的健康，亚马逊最终将失了人心又丢了利润，”莱曼说，“这些员工不是无人机，他们是人，但亚马逊就像放羊一样对待他们。”

在电话中，亚马逊一名女发言人告诉记者，公司从未证实确诊员工人数。但被问及该问题时，亚马逊并未说明卡特雷特仓储中心有多少员工确诊。

“我们正在全力支持康复中的个人，”亚马逊女发言人蕾切尔·莱蒂（Rachel Lighty）说，“我们一直在遵守卫生官员和医疗专家给出的建议，也正在采取积极措施确保各设施员工的安全。”

一名卡特雷特仓储中心工人的妻子称，仓储中心的条件很差，比如休息室没有自来水。她提供的图片显示，休息室十分拥挤，通风口积满灰尘，休息室的一个水池上放着两块牌子，上面写着“不要使用水池”和“没有水”。照片拍摄时间为3月18日。

这位妻子还表示，截至4月2日，卡特雷特仓储中心有四人确诊。但她又说，她丈夫几乎每天都会收到发布新病例的消息。但消息没有说明具体的新增确诊病例数，只是说“我们有新的确诊患者”。

她说：“我们什么都不知道。因为他们不会告诉我们那些信息。”

公司称，任何公司设施内有确诊患者，他们都会通知员工。但亚马逊始终未提供具体的确诊病例数。

除了新泽西的仓储中心有员工确诊外，亚马逊在爱迪生、罗宾斯维尔和泰特波罗的仓储中心也有员工病毒检测呈阳性。

工人权益组织“Make The Road New Jersey”也响应莱曼的呼吁，要求亚马逊关闭卡特雷特仓储中心，并呼吁州长菲尔·墨菲（Phil Murphy）采取措施关闭该仓储中心。