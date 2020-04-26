IT之家安卓/iOS版 7.15 重磅更新：阅读页广告关闭/短信快捷登录（含海外）

IT之家 安卓和 iOS 版 7.15 更新！

这个版本是比较重大的版本，7.x 版本非常重视最底层、最基础的体验和功能，我们在陆续进行视觉方面（阅读细节、字体等）的调整后，开始对基础服务动刀，包括最快捷的一键注册/登录，全面支持手机短信验证登录，避免了忘记密码而找回的尴尬和繁琐流程。这次的短信快捷登录同样支持海外的用户朋友们，不用再找国内的朋友帮忙注册和验证了（注册/登录/手机号换绑和账户注销同时支持）。



iOS/iPadOS版用户反馈多的，是文章阅读页面底部广告不能关闭的问题，这个其实是个bug，已经在本版本里面修复。碰到有临时的广告时，点击关闭按钮即可，关闭广告不需要会员权限或特殊权限。

这次安卓版和 iOS 版还个有其他改进，例如字体显示方面和无障碍优化等等，IT之家和软媒的各App产品都努力做到最好的无障碍体验。

即将迎来5月份，也即将迎来 IT之家 7.20 版本，包含产品库，可能功能方面比较早期，我们会持续快速迭代。App 界面也将有调整，加号菜单将重新回到App顶部，发现频道加入……

先请大家体验这个 7.15 版本吧，有任何问题随时在本文或IT圈「软媒产品区」反馈，我们每工作日都会数次检查跟进各类反馈。

IT之家 iOS 版 7.15 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

新增：功能 - 手机换绑、账户注销支持海外手机号

改进：设置 - 阅读页面正文下方的广告支持关闭



改进：界面 - 热榜页面、「界面与交互」页面无障碍功能优化

修复：界面 - 圈子详情页英文字体修正为San Francisco

修复：界面 - 帖子回复展开空白问题

IT之家安卓版 7.15 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

改进：功能 - 文章页支持单独选择系统字体（字体设置中点击「系统字体」即可）

修正：功能 - 发新帖时默认分类与圈子可能不匹配问题

修正：功能 - 支付宝打赏后返回时页面崩溃问题

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的“产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一些时间；

“壁纸库” 立项

首页底部工具栏“加号菜单”将取消，引入“发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的DXO排行榜、CPU/GPU天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换“腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

文末下载信息



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