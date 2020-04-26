李国庆发《告当当全体员工书》：重管公司，俞渝无职权

4月26日下午消息，今日有消息透露，李国庆率人上门抢当当公章，并发布《告当当全体员工书》（以下简称“告知书”），称俞渝仅为董事，无任何职权；李国庆当选董事长，负责公司经营管理。

李国庆在“告知书”中表示，俞渝在经营管理当当网期间，无视股东权益、拒绝向股东分红，严重侵犯股东的知情权、分红权等合法权益。不仅如此，在新冠疫情防控期间，俞渝轻视某员工家属确诊新冠肺炎的事实，要求全员到岗，导致公司六十余名员工被集中隔离观察，二百余名员工居家隔离观察。公司也因此被主管部门约谈，公司名誉受到严重影响。

“告知书”中还提到，基于夫妻关系存续期间夫妻财产共有原则，李国庆先生目前实际持股45.855%，而公司其余股东天津骞程企业管理咨询合伙企业（有限合伙），天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均支持李国庆先生。因此，李国庆先生目前实际获得53.87%的支持。因此，李国庆于2020年4月24日依法召开临时股东会，并被选举为董事长与总经理。

以下为《告当当全体员工书》全文：

告当当网全体员工书

全体员工:

李国庆先生作为创始人创办当当网，现运营主体公司为北京当当科文电子商务有限公司(以下称“当当网”或“本公司”）。俞渝女士因与李国庆先生的夫妻关系，进入公司，参与管理。在进入公司后，俞渝女士利用多种手段打压、排挤李国庆先生进而将其赶出本公司，同时给公司和其他股东造成严重的损害及影响。

1、俞渝女士无视李国庆先生作为当当创始人这一事实，先后逼迫李国庆先生退出对本公司的管理权，李国庆先生出于维护当当大局和家庭关系的维系等因素，禅让公司管理权3年。但万万没想到的是，俞渝女士却无视李国庆先生所作退让，拒绝归还公司管理权，先后逼迫李国庆先生退出本公司管理。强行解散李国庆先生直接管理的新业务群。致使李国庆先生被迫完全退出公司经营管理。同时，无视李国庆先生作为公司创始股东、在经营管理公司20年过程中的巨大付出以及对公司倾注的大量心血，逼迫其完全退出公司。

2、俞渝女士管理公司期间，长期独自把持公司，无视本公司股东权利，一手遮天，拒绝公司股东关于依法成立董事会的合理合法要求，拒绝向股东披露经审计的公司财务报表。拒绝与股东商讨公司的发展方向，拒绝给股东分红，在公司连续5年盈利的情况下却从不分红。严重侵犯股东的知情权、分红权等合法权益。在公司私有化60多位员工实际出资成为股东4年后，俞渝女士不承认公司员工的出资事实。多次企图以没收、低价收购、取消团队直接持股、解散员工持股平台等方式侵犯60多位小股东的合法利益，并逼迫部分持股员工辞职退股并强制要求其交出持股平台的公章，无视众多小股东对公司长期以来的付出与出资。

3、在俞渝女士管理公司期间，盲目失当裁员，先后累计裁员数百余人，裁撤重要的战略发展部门，致使公司丧失宝贵人才，丧失重要的市场战略发展机会，损失惨重！

4、俞渝女士管理公司期间，公司既有业务发展受到严重影响、大不如前，同时，多个新业务的增长机会被扼杀殆尽，严重影响公司的战略发展布局。

5、在夫妻关系存续期，俞渝女士利用当当网官方媒体攻击李国庆先生，并公开抹黑李国庆先生及其家人，此后以“感情未破裂”为由拒绝离婚，妄图以舆论压力和精神折磨等多重方式，逼迫李国庆先生放弃其当当网的部分股权及相关合法利益。俞渝女士所作种种行为早已完全丧失道德底线，不仅构成对李国庆先生的侮辱、诽谤，严重违法甚至涉嫌犯罪，更给公司造成了极大的负面影响。

6、在新冠肺炎疫情期间，俞渝女士以书面及言论方式公开多次误导本公司员工，轻视新冠疫情危害，在员工母亲确诊后仍要求全体员工到岗，致六十余名员工被集中隔离观察，二百余名员工居家隔离观察，给员工及家属造成严重的身心伤害。同时，本公司因此被主管部门约谈，连续多次登上媒体热搜及头条，给所在地防疫工作造成不利影响，并严重损害当当网的品牌及声誉，完全违背李国庆先生20年打造的当当品牌初心。

7、在复工复产的形势下，俞渝女士违反北京市政府规定，强制员工以年假冲抵延期复工天数，更以“优化、汰换”等多种方式，拟开除辞退上百名员工，其中大多数是因新冠疫情未能及时返岗、居家办公时间长以及在新冠疫情下公司经营管理问题上与俞渝女士有不同意见的员工。给员工及家庭带来重大的伤害，严重影响本公司的团结稳定及正常业务开展。

李国庆先生原本希望通过司法诉讼的方式，妥善解决与俞渝女士在本公司各方面的纠纷，但面对公司的严重不利局面以及大量员工将被开除的现状，痛下决心，重新接掌当当网，重拾当当创建之初的理想与初心，依法维护股东权利，实现公司、股东及员工共同的利益，并担负企业应有的社会责任。

在本公司的股权结构中，李国庆先生与俞渝女士婚姻关系存续期间合计持股91.71%，基于夫妻关系存续期间夫妻财产共有原则，李国庆先生目前实际持股45.855%，公司其余股东天津骞程企业管理咨询合伙企业（有限合伙），天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均支持李国庆先生。因此，李国庆先生目前实际获得53.87%的支持。

作为当当公司创始人及控股股东，李国庆先生已于2020年4月24日依法召开临时股东会，并作出决议：公司依法成立董事会，由李国庆、俞渝、潘跃新、张巍、陈立均担任董事，同时通过新的《公司章程》。同日，公司依法召开了第一届董事会第一次会议，选举李国庆先生为董事长与总经理。

因此，自2020年4月24日起，俞渝女士不再担任当当公司执行董事、法定代表人及总经理，选举其为董事，只为保护其股东权利及合法利益。俞渝女士无权在当当公司行使任何取权，无权向当当公司员工发出任何指示，无权代表当当公司对外作出任何意思表示或行为，李国庆先生作为当当公司的董事长，法定代表人以及总经理，有权依法全面接管公司，负责公司的经营管理。

同时宣布以下决定：

1、自2020年2月1日始至今，以“开除、辞退、优化”等方式的人事流程全部终止，已被单方面辞退的员工，可与公司协商，协商一致重新签署劳动合同返岗。

2、公司拟以2019年度税后净利润30%进行股东分红，以缓解中小股东的当前压力，公司近期将依法作出相应利润分配安排。

3、公司各部门保持不变，保障各项业务正常运行。各部门及各位同事、同仁均应依法向现任董事长、总经理李国庆先生及其指派的人员汇报。

以上情况，请全体员工知悉。

北京当当科文电子商务有限公司

2020年4月26日