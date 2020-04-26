开发者讨论将 Qt 5 代码移植到 Qt 6 的工具

Qt 是一个跨平台的C++图形用户界面应用程序框架。它提供给开发者建立图形用户界面所需的功能，广泛用于开发GUI程序，也可用于开发非GUI程序。Qt是完全面向对象的，很容易扩展，并且允许真正地组件编程。

虽然 Qt 作为开源项目的未来还不太清楚，但现在看来一切都在顺利推进中。Qt 开发团队的邮件列表显示他们正在讨论一个将 Qt 5 代码移植到 Qt 6 的工具。此工具基于 Clang，可帮助开发者自动将所有 Qt 5 语法转换为与 Qt 6 兼容。

如果这个工具能够在很大程度上将大多数 Qt 5 代码转换为 Qt 6 兼容的用法，那么它就可以极大地帮助提升 Qt 6 的采用率。

Qt 公司的 Vitaly Fanaskov 认为官方应该提供基于 Clang 的工具，将用户的代码库（半）自动移植到新版本的 Qt 上。这些工具可能还需要具备对代码进行修复的功能，或者至少在可能存在问题的地方添加一个注释，以便用户对代码进行修正。修改 API 的开发者也应该为这些工具实现一个规则。当然也需要稍微调整一下 API 设计指南。

如果确实能够（半）自动将 Qt 5 代码转换为 Qt 6 代码，或者至少降低编码的门槛，这无疑是一个有趣的概念。LLVM/Clang 已经被用于自动代码格式化、代码翻译和其他创新用例，所以这并非不可能的事情。但目前还没有人真正写出这个实用程序，也不清楚 Qt 公司自己是否打算这么做。

反对这个提议的观点是，Clang 无法编译所有使用 Qt 的代码库，所以它不能通用，而且这种转换代码也还没有被写出来。除此之外，自动生成的代码也往往不如手写的代码好。Qt 6 将在2020年年底首次亮相，这个提议是否会被采用，又能否提升 Qt 6 的采用率，不妨拭目以待。