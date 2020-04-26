Pro、Plus、Max 傻傻分不清，手机型号命名也「通货膨胀」

前几天传说中的小屏 iPhone 终于发布了，不过和很多人猜的不太一样，它不叫 SE2，也不叫 iPhone 9，而是延续了四年前的命名 为iPhone SE（第二代）。其实苹果的机型命名一直很佛系，每代都能猜到叫什么，无非就是数字+S+Plus。不过从 iPhone XS Max 开始就进入一个混乱的时期，这代更是出现了 iPhone 11 Pro Max 这样魔幻的称呼。

如果放眼整个手机圈，关于机型的命名也是一个很有趣的故事。它代表了厂商对于某个系列的定位、希望，也是品牌进行差异化竞争的工具，现在手机后缀有多复杂，手机市场混战的状况就有多真实。

Plus、Note、Max：大屏趋势不可逆

除去百花齐放的功能机时代不说，智能手机的机型命名其实一开始没有多复杂，最常见的就是表示大的「Plus」机型。以苹果的 iPhone 6/6s 为例，最开始 Plus 就真的是字面意思，在 4.7 英寸外提供一个 5.5 英寸的版本，给用户多一个选择。当然 Plus 版由于机身内部空间变大，电池容量也会增加，另外大屏版本价格也更贵。

说到这里还不得不提三星 Galaxy Note 系列，在 3.5 英寸手机为主流的年代，三星一下拿出了 5.3 英寸的机型，在当时还是很震撼的，也引起了不小的争议。当然手机屏幕的从小到大是一个不可逆的过程，就像现在从非全面屏到全面屏一样。当大屏手机被大众接受后，Note 也就不再是三星的专属了。

中间还有一段时间出现了巨屏手机，就是单纯的大尺寸，配置一般是中端，比如小米 Max 系列。

后来的 Note 就和 Pro 一样，代表更强，不过在厂商的用法里都是个相对概念。目前大家对 Note 最深的印象，只剩下三星 Galaxy Note 系列，手写笔就是其区别于其它 Note 手机的特征。

标准、Pro、Pro+：细分市场竞争激烈

后来 Plus 的概念，已经慢慢和代表更强的「Pro」融合了，厂商会把大屏幕、长续航、大运存放在 Pro 机型上。当然这个 Pro 是一个相对概念，在中低端产品上也会用，与普通版机型进行区别。

今年手机厂商的刀法变得愈加精湛，很多品牌都使用了中杯、大杯、超大杯的概念，他们会把更强的摄像头、高刷新率屏幕放在更高端的机型上。华为在 P40 Pro+上加入潜望式长焦摄像头，三星在 S20 Ultra 上提供 4000 万像素前置、一亿像素后置。其实这背后体现的是市场竞争越来越白热化，厂商需要在每个价格区间精准覆盖人群，同时又不敢把太过超前的技术集中在一两款机型上，于是命名就变得愈加混乱。

这也是厂商开始推子品牌的原因之一，目的是在细分领域充分竞争，同时保持旗舰品牌的认知度，当然，还留给旗舰产品更多的命名空间...... 当前比较通用的命名规则，就是在普通版之外提供 Pro、Pro+的选择。

但要从命名来区分每个版本的区别，对非数码爱好者来说已经很难了。

SE、lite、青春版：低价手机的体面说法

正如刚才提到的，屏幕从小到大是一个不可逆的过程，所以从一开始，小尺寸就和低价、低性能挂钩。新款 iPhone SE 虽然处理器用了最新，摄像头进行了升级，但其它方面基本都是三年前 iPhone 8 的水平，安卓手机则一般用 lite、青春版来称呼低端系列。

现在除了苹果为了清库存（原因之一）推出新款 iPhone SE，其它厂商已经不会再专门推出小尺寸手机，青春版更像是中杯的概念，主要是低价、低性能。当然随着厂商对机型后缀的滥用，普通版和青春版的概念也逐渐模糊，由此带来的品牌认知问题，可能是后续厂商需要思考解决的。

X、Alpha、Zero：前无古人，后无来者

当一些机型身上肩负了特别的意义，厂商会以特别的方式来命名，比如一加 X 是一加首款也是唯一一款中端机型，魅蓝 X 代表了魅蓝品牌冲击旗舰的愿望。可能命名真的是一门玄学，这两款手机都没再有后续升级机型。

对于一些探索型的手机，厂商也会以不同寻常的方式来命名。小米推出过环绕屏手机小米 MIX Alpha，魅族推出过一款没有量产的真无孔全无线手机魅族 Zero。这些命名一看就有一种破釜沉舟的架势，根本没有想过出后续机型。

手机命名通货膨胀，影响的是旗舰品牌的认知度

到今天，除了几个旗舰系列的命名还比较正常外，其它中低端系列的命名已经进入一个混乱的情况。这还只是一些常见的、通用的机型命名规则，如果去看每家各自的系列以及内部代号，讨论起来要更加复杂。

从这个角度其实可以看到手机市场的一些发展变化。从小屏到大屏、从高端系列竞争到争夺细分市场，现在的手机命名已经出现了「通货膨胀」。靠子品牌能分担一部分压力，不过未来厂商要考虑的，是用户对各种 Pro、Plus、Max 脱敏后，如何重新建立对旗舰品牌的认知。