比尔·盖茨：将在1年内实现新冠疫苗规模化生产

亿万富翁比尔·盖茨正在资助生产最有希望的七种疫苗，他将慈善工作的重点放在应对新冠疫情上。

“如果一切顺利，我们将在一年内实现规模化生产，”盖茨在CNN节目上说。“也可能需要两年。”

比尔盖茨称，疫苗生产可能不会像一些人说的那样在9月份开始，“我和福西博士一直坚持认为，18个月的时间是一个不太高的期望。”

几个月来，冠状病毒检测的可用性一直是美国的痛处。美国总统唐纳德·特朗普周六在推特上表示，美国“刚刚通过了500万次考试，远远超过其他任何国家。”

盖茨说，只看原始数据会忽略真实情况。

“这种对测试数量的关注低估了我们在测试系统中所犯的错误和不和谐的声音，”盖茨说。“很多错误的人接受了测试，只要你在24小时内没有得到结果，测试的价值就会大大降低。”

盖茨是一位慈善家，也是微软公司的联合创始人。他说，对于分阶段重新开启经济，他的最佳方案是“先选一些高价值的活动，比如学校、制造业和建筑业，然后再想办法去做那些可以戴口罩、保持距离的活动。”

他说：“可能要到8月份，我们才会知道协议是什么，有多少所学校要开学，而我们要到相当接近开始的时候才会真正有足够的了解。”

盖茨还警告说，试图推动重新开放将会使Covid-19病例“指数级”增长，“将在全国其他地区传播”。

微软股价目前约为174美元，今年迄今为止上涨了约10%，尽管主要市场指数下跌，一些公司的股票也受到了重创。

盖茨说：“在某种程度上，科技公司受益于向数字化发展的加速，尽管未来几年他们会帮助很多客户，给他们发放免费许可证，但情况不会那么好。”

早些时候，盖茨在接受英国《金融时报》采访时表示，他的比尔和梅琳达盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）将“全面关注”Covid-19。该基金会的捐赠额超过400亿美元。

到目前为止，该基金会已经捐赠了2.5亿美元来帮助对抗冠状病毒，并正在重新分配专门用于对抗其他疾病的单位，以加入到对抗这场大流行的战斗中来。

盖茨对特朗普指责世界卫生组织对病毒反应处理不当进行了辩护。他向英国《金融时报》表示：“世卫组织显然非常、非常重要，实际上应该获得额外支持，以便在这场疫情期间发挥其作用。”