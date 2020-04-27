李国庆开始反逼宫布局，当当高价急聘公关总监

继摔杯为号、深夜互撕、隔空曝黑料、离婚闹剧后，当当网又因李国庆率人强抢公章的反逼宫布局而登上热搜。

为尽快化解危机，当当网不惜出3-5万元月薪的高价急聘公关总监，并紧急召开媒体沟通会。但在业内人士看来，这场劫难短期内难以逆转，当当将承受由此带来的多重压力。

李国庆率人强抢公章，开始反逼宫布局

今日有网友在脉脉平台爆料称，李国庆率4名大汉直奔当当财务室，当场以股东的名义把财务的所有公章带走。

同时，李国庆在公司内张贴了一张“告当当网全体员工书”，除了列举俞渝的一系列“不当行为”，还宣布俞渝不再担任当当执行董事、法人、总经理，由李国庆全面接管公司。他还宣布，2020年被单方面解约的员工可以重新返岗；公司将拿出2019年税后净利润的30%来进行股东分红；李国庆为当当网现任董事长。

针对李国庆强行抢夺公章、宣布接管当当一事，当当网随后发布声明称，李国庆伙同5人，闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。同时公司被夺走的公章即日作废。

当当网方面称，该公司以及关联公司公章、财务专用章失控期间，任何人使用该公章、财务专用章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他任何书面文件，公司将不予承认。

这一幕不禁让人联想起李国庆被俞渝“逼宫”的过往。据媒体报道，2018年1月14日，李国庆回到家，一家三口一起看《雍正王朝》，正好是八王爷允祀伙同八旗旗主王爷阴谋逼宫那一段；当时李国庆看得津津有味，俞渝则辗转反侧。

不料，李国庆次日便收到了一封由俞渝授意管理层写的“逼宫信”，大致是内容是，" 新当当您也别管了，办公室保留，司机秘书保留，工资待遇保留。"

此后，李国庆做客《梦想家》访谈节目时回忆当时的细节，称自己经历了股权变更、逼走副总、逼宫三部曲，情绪突然失控，拿起桌子上的玻璃杯用力摔在地上。正是这一出“摔杯为号”的大戏，让李俞二人的矛盾开始公开激化，引发出之后一系列的争斗。

李国庆如今顶着争议和风险抢夺当当公章，意味着其开始了反逼宫的布局。

当当坚称李国庆无权接管，出高价急聘公关总监试图化解危机

26日傍晚，当当网针对李国庆强行抢夺公章一事召开了媒体沟通会。当当副总裁阚敏表示，公司目前掌握在俞渝手中，当当管理团队掌握公司的经营。他指出，李国庆声称接管当当是自私越权，是违法的；李国庆提出的临时股东会是单方面的，告全体员工书的内容也不属实。

工商信息显示，在当当的股权中，俞渝持股64.2%，李国庆持股27.51%。而据媒体报道，2016年8月至9月期间，俞渝、李国庆及其儿子签署了文件，三者的持股比例分别为56%、24%和20%。对此，阚敏在会上表示，目前俞渝持股占52.23%，李国庆占22.38%，他们的孩子占18.65%。

针对告员工书上提到的“裁员”、“股东分红”一事，阚敏回应称，当当没有裁员计划，只有个别不合适的人可能离开公司，裁员消息是造谣，公司正计划准备起诉。同时，由于电商行业的竞争非常激烈，当当网没有进行分红很合理。

对于李俞二人离婚的进展，阚敏表示，李国庆和俞渝矛盾公开化之后，双方有过和解沟通；今年2月，李国庆单方面终止了和解沟通，双方对公司控制权的分歧需要等法院的离婚判决。

当被问及现在当当方面最想对李国庆说的一句话，阚敏直言道，“离当当越远越好”。

目前，李俞二人内斗事态仍在继续发酵，势必将再次给当当带来沉重一击，其需要尽快化解此事给公司带来的负面影响。

据悉，当当网招聘经理洪亦蔚今日下午对外发布招聘启事，拟以最高5万元月薪招聘一位公关总监。这一岗位职责除了整合媒介资源、对媒体进行深度沟通、配合市场及其他业务的贵广及营销活动之外，还包括处理企业危机公关，将企业的形象及声誉损失降至最低。

但在业内人士看来，自李俞二人的矛盾公开激化后，当当网便身处管理层不合的舆论漩涡中，对公司名声、成长空间都带来较为深远的负面影响。如今这一危机持续发酵，短期内恐怕还是难以化解，当当仍将承受由此带来的多重压力。

李国庆欲进驻当当，律师：其股东会决议可能无效

4月26日晚间，李国庆通过微信群发声表示，目前他已获得了任何意义上的过半数股东支持。他透露，与其一同前往当当的人员包括董事、董秘、律师、摄像和保安。

李国庆表示，接管公章、财务章只是第一步；第二步是“组阁”，即组成班子；第三步是进驻当当，开展办公，给“俞渝”贴封条。“我已经得到了小股东支持，获得了任何意义的超过51%的票数。”

随后，李国庆方面在群内发布盖有当当公司公章的公告，再次强调根据股东会、董事会于4月26日的决议，李国庆以董事长和总经理身份实施对当当公司的管理。当当公司承认李国庆为公司董事长和总经理，俞渝应当按照股东和董事的资格与李国庆展开对话。

不过，对于当当股权、股东分红、离婚进展等更多细节，李国庆尚未一一作出回应。

至于李国庆发布的告知书中提到的临时股东大会是否具有法律效力，其拿到的当当公章和财务章是否代表可以行使权利，网经社电子商务研究中心特约研究员、北京志霖律师事务所副主任赵占领指出，关键在于他召开临时股东会时如何表决，表决权比例到底多少。其最终能否“夺权”成功，取决于股东会决议是否合法有效。

“这涉及到公司法和婚姻法的复杂问题。股权是一种兼具人身权和财产权的综合性权利，如表决权、分红权等。”赵占领称，虽然李俞二人在夫妻关系存续期间共同投资设立了公司，根据婚姻法，两人的股权应为夫妻共同财产；但表决权不属于财产范围，应由公司法调整。

因此，在李俞二人的离婚诉讼未结案之前，两人应以各自名义分别独立行使包括表决权在内的股东权利。据此，他认为，李国庆提出的股东会决议很可能会被认定为无效。

如此看来，李俞二人的离婚案是这场逼宫与反逼宫大戏的关键要素，在此案未最终宣判前，双方的股权争夺战或许还将继续。

对此，俞渝如何“回敬”？当当的未来何去何从，蓝鲸TMT将持续关注。