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Rust 1.43.0 发布

2020/4/27 7:46:03来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

Rust 1.43.0 现已发布。这是一个相当小的版本，没有新的主要功能，提供了一些新的稳定的 API、一些编译器的性能改进以及与宏相关的小功能。一些具体更新内容如下：

item 碎片

在宏中，可以使用item片段将项目插值到特征、impls 和 extern blocks 的主体中。例如：

macro_rules! mac_trait {
    ($i:item) => {
        trait T { $i }
    }
}
mac_trait! {    fn foo() {}
}

这将产生：

trait T {
    fn foo() {}
}

围绕原语的类型推断

围绕原语，引用和二进制操作的类型推断得到了改进。代码示例使这一点更容易理解：该代码无法在 Rust 1.42 上编译，但是可以在 Rust 1.43 上编译。

let n: f32 = 0.0 + &0.0;

在 Rust 1.42 中，用户会得到一个错误，提示“ hey, I don't know how to add an f64 and an &f64 with a result of f32 “。现在，该算法正确地确定了0.0和&0.0应该改为f32。

用于测试的新 Cargo 环境变量

为了帮助进行集成测试，Cargo 将设置一些新的环境变量。

Library changes

现在，用户可以直接在 floats 和 integers 上使用关联的常量，而不必导入模块。

有一个新primitive 模块可以重新导出 Rust 的原始类型。当用户编写宏并要确保类型不被遮盖时，这可能很有用。

此外，还稳定了六个新的 API：

  • Once::is_completed

  • f32::LOG10_2

  • f32::LOG2_10

  • f64::LOG10_2

  • f64::LOG2_10

  • iter::once_with

以及一些其他变化，更多详情可查看发布说明：https://blog.rust-lang.org/2020/04/23/Rust-1.43.0.html

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关键词：Rust

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