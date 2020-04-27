澳大利亚启用COVIDSafe手机程序，追踪新冠密切接触者

北京时间4月27日早间消息，据外媒报道，澳大利亚于周日启用了一款用于追踪密切接触者的手机应用程序，以期助力抗击新冠病毒。

根据政府声明，这一款名为“COVIDSafe”的手机应用程序将记录本手机用户与其他使用此应用程序的用户的数字握手。如果某人感染了病毒，该应用程序能与卫生医疗机构分享数据加速密切者追踪。

“作为挽救生命挽救生活计划的一部分，我们需要‘COVIDSafe’，”澳大利亚总理斯科特·莫里森在声明中说，“下载这款重要的公共卫生应用程序的人越多，他们和他们的家人就越安全，他们的社区也越安全，我们也会更快的限制措施，尽快复工复产，做我们喜欢的事情。”

澳大利亚若要减轻对经济的限制措施，大规模的核酸检测和接触者追踪应用程序是非常必要的。政府已经强调，应用程序的相关数据将仅限于医疗官员使用，不会被警察或其他联邦或国家机构获得。

信息安全

政府服务部长斯图亚特·罗伯特在声明中表示，这一款应用程序记录接触的日期、时间、距离和接触时长。收集到的所有信息将被加密后储存到用户手机上，手机用户本人都无法获取信息。

“除非或直到一个人被确诊为新冠病毒患者，本人应用程序中的数据信息才会被获取，” 他说，“一旦本人同意并上传数据，只有国家或地方相关卫生医疗机构官员才能获得该数据信息。”

官员获取信息后只用于追踪密切接触者——即当一个人与另一个该应用程序使用者的距离小于1.5米，接触时间达到或超过15分钟以上者。

根据政府声明，按照《生物安全法》，卫生部下令启用的这一举措将确保自愿通过“COVIDSafe”获取的信息将仅仅在国家和地方卫生医疗官员中使用，其他渠道获得信息都将被视为违法犯罪。

上周澳大利亚研究所对1000人的一项调查显示，45%的被调查者愿意使用这一款应用程序，28%的人表示不愿意使用。