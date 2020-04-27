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外媒：苹果MacBook Pro左侧充电或导致机身发热严重

2020/4/27 8:22:00来源：新浪科技作者：于泽责编：远洋评论：

4月27日早间消息，据外媒digitaltrends报道，苹果MacBook Pro从左侧充电或导致电脑运行过热，影响电脑性能。所有配备USB Type C接口的MacBook Pro都会涉及，这意味着2016年以后的MacBook Pro都有这个问题。

报道称在MacBook Pro左侧充电时，温度远高于右侧，且在MacBook Pro左侧充电还会使电脑启动kernel_task的程序，这是导致电脑发热的主要原因，右侧充电时该程序不会启动。

kernel_task通俗点说是一个Mac系统下的管理进程，通过控制设备的风扇来管理MacOS中的处理器温度，当操作系统检测到高温时，它会提示kernel_task开始旋转风扇。给MacBook Pro充电并在左侧端口中插入外围设备时，设备的端口可能会变热。而kernel_task一旦启动后，会占用大量CPU资源导致系统卡顿。

事实上，这已不是苹果MacBook系列产品第一次被曝出存在质量问题了。

2018年4月和2019年8月，因电池肿胀和发热，苹果公司宣布召回多台2015年9月至2017年10月生产的MacBook Pro产品。

2019年12月，因屏幕存在反光涂层磨损或脱落的问题，苹果公司宣布对2015年至2017年生产的MacBook和MacBook Pro提供长达4年的免费维修服务。

近日，还有多位苹果MacBook用户反映，称自己的电脑屏幕出现黑线，还伴有闪屏、重影等问题，涉及2016年至2019年生产和销售的多款MacBook产品。

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关键词：MacBook Pro

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