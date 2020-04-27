英特尔 Clear Linux 偏向云和服务器端，桌面不再是重心

Clear Linux 是去年英特尔发布的专为开发者打造的 Linux 发行版，其追求在英特尔架构上具有最佳性能，并为开发者提供实用工具及工作流程，从而加速软件开发工作。

此前开发团队的工作重心放在为开发者改进桌面相关系统能力上，比如提供了出色的桌面安装程序、增强了其文档编制能力，并提供了更多的桌面软件包。而现在“对于 Clear Linux OS 团队来说，情况已经发生了变化”，官方表示，现在他们仍然想吸引开发人员，但是在支持多样化和复杂的桌面环境，甚至多个桌面环境方面的投入已经不如以前了。考虑到这一点，Clear Linux 决定将重心偏向云和服务器来简化内容产品。

“对于开发人员而言，提供与桌面无关的实际优化组件，也就是云和服务器工作负载仍然至关重要。能够开发、部署和操作这些工作负载绝对是最重要的事情。”

具体的变化还会在论坛中讨论，而现在已经有了一些进展。一方面将删除一些桌面自定义项，包括扩展、主题和图标，这些是发行版当前作为默认桌面产品的一部分提供的。桌面将迁移到“原始的” GNOME 3.36，现在团队不再花那么多时间精力去发展桌面。Clear Linux 将原来的 Clear Linux UI 单独打包出来，希望保持之前的外观和风格的用户可以通过独立的包模块使用。

另一方面，Clear Linux 还对提供的 Azure 镜像进行了一些更改，重命名了 azue 镜像为 azure-hyperv，并移除了 hyperv、azure-machine-learning 与 azure-docker 镜像。