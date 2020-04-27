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百度回应《百度没有Plan B》报道：信息严重不实，正对相关作者发起诉讼

2020/4/27 13:49:26来源：新浪科技作者：雪梅责编：微尘评论：

今日深响在《百度没有Plan B》一文中报道称，除了百度智能云负责人尹世明已离职，百度近段时间还流失了一部分中高层管理者，离职者涵盖重要产品、业务线以及财务、人事等多个领域，变动剧烈。具体包括百度网盘总经理汤利华、百度财务总监姜红、百度贴吧负责人彭梧、百度人事体系总监徐娟娟杨洋、百度渠道负责人隋旭东、百度图片搜索负责人彭博等。此外，百度信息流对于百度App的整体流量贡献比重已经超过70%。

文章还提到，百度的离职高管名单近期或将加上一个新名字：2017年9月入职的CFO余正钧。

值得注意的是，2019年10月，就有报道称百度CFO余正钧或将11月离职，百度方便表示：坚决否认。而在今年2月28日百度2019财年财报电话会议上，CFO余正钧出席了财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

《百度没有Plan B》一文中还提到，于百度而言，马东敏的回归是一个重要节点，彻底改变了百度的权力架构，有内部人士透露，“Robin和Melissa（马东敏）都管事，而且管的厉害，他们两个公司经常吵架，我们都不知道怎么办，听谁的都是错。“

对于该文章报道，百度近日作出回应：《百度没有Plan B | 深响独家》一文中，存在包括CFO将离职等一系列严重不实信息，百度公司正在对该文章作者发起诉讼。对于恶意制造和传播谣言的平台及个人，百度将追究其法律责任。

目前，该文章已被删除，显示原因为：此内容因违规无法查看。

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关键词：百度

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