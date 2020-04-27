TikTok冠状病毒科普内容播放量超过530亿次

据《经济学人》（The Economist）报道，当全世界的青少年因为疫情不能上学被迫宅家时，TikTok成了他们不可或缺的伙伴。IT之家了解到，3月TikTok下载量达到1.15亿次，用户数超过10亿。人们既在TikTok上云吸狗，也在上面观看世界卫生组织发布的防疫建议。目前，仅#Coronavirus（冠状病毒）这一标签下的视频点击量已高达530亿次。

图注：经济学人网站报道

截至2019年底，TikTok已经覆盖150个国家和地区、75个语种，在日本、美国、印尼、印度、德国、法国和俄罗斯等地，多次登上当地App Store或Google Play总榜的首位。TikTok在全球各地设有办公室，包括洛杉矶、纽约、伦敦、巴黎、柏林、迪拜、孟买、新加坡、雅加达、首尔和东京等。

《经济学人》报道称，TikTok在过去两年大受欢迎，它的母公司字节跳动自然成为人们关注的焦点。字节跳动由张一鸣创立于2011年，如今已经是全球最大的独角兽之一。除苹果公司以外，字节跳动是唯一一家在中国和西方国家市场各拥有超过1亿用户的科技公司。在美国，TikTok从YouTube和Instagram的市场中分到了一杯羹。

IT之家获悉，过去一年里，字节跳动相继推出了面向全球的企业软件服务应用Lark，以及主打印度、印尼市场的音乐流媒体应用Resso。当其他公司在疫情期间纷纷裁员时，字节跳动刚刚宣布计划在全球招聘1万人，年内还要再招3万人。