华为nova7系列专访何刚：自拍是一种和当代年轻人沟通的方式

4月23日晚间，华为正式发布了nova7系列两款手机，包括nova 7 Pro、nova 7，以及发布了一款定位中端的nova7 SE。此次nova7系列依旧呼应了当下年轻人的用机需求，在颜值设计和自拍方面继续提升。4月24日上午，华为消费者业务手机产品线总裁何刚接受了IT之家等媒体的采访，针对新品一系列的升级进行了相应的解答。

四年前nova系列诞生之起，华为就致力于和年轻人交朋友，因此每一款nova手机，多是在自拍、颜值、科技等多方面不断刷新年轻消费者的期待和标准。目前nova成功积累超过1.45亿的用户，这也足以见得华为在年轻化这一细分领域的成绩。

何刚表示，nova系列原来定了两点，第一，自拍要美。第二，整个设计要美。整个设计中，nova系列一直以来走的都是轻薄路线，尽量轻薄一点，握的手感好一点，有很多产品的取舍和妥协。nova自拍好、后置强大同时设计又很美，这些都是围绕nova产品持续会加持的一些关键方向。

在采访中，何刚表示，nova从第一代开始一直强调自拍，自拍技术的支持核心来自于华为消费者业务整体全面的投入，包括处理器ISP的设计到摄像头模组设计、传感器选择、算法提升，这一系列依托于整体核心的能力。可以说自拍团队是整个摄像团队的一部分，旗舰机、2012算法研究平台都是自拍能力提升的强大后盾。

在采访中，何刚提到了nova7系列手机中加入的“夜拍镜片去反光”功能，何刚对此表示，“自拍整体能力依托于华为的基础，另一方面面向nova星人不断挖掘内心的期望”。同时何刚强调，经过这几年的产品开发上市以及消费者认可，nova在自拍领域中构建了一个行业领先的形象。

在采访中，何刚表示，nova系列和其它产品的核心差异点在于，nova真正跟年轻人紧密结合，真实理解他们使用过程中的一些问题、困难以及他们期望获得的一些优秀的功能，不断围绕他们的需求开发出更好更棒的产品。据何刚透露，华为内部nova产品组有一个小团队，专门跟踪调研、nova用户生活习惯，团队成员中有一些90后，他们经常跟nova目标人群在一起生活，他们知道到底这些nova的用户痛点在哪里。

作为面向全球年轻人的时尚科技品牌，华为nova系列一直围绕着“自拍”这个带着强烈年轻属性的关键词进行科技创新，也是nova系列坚定不移的方向之一。在采访中何刚认为，自拍不是一个功能，自拍是一种和当代年轻人沟通的方式。让我们把自拍做的美美的，而且不同场景下把自己拍的美美的，这样才能进入年轻人的内心，才能更好的认可你的品牌、认可你的产品。

值得一提的是，nova系列也是华为各个子系列里面女性用户比例最高的产品，同时其用户人群也是最年轻的，平均年龄最低。何刚向媒体表示，过去的华为产品太男性化了，宣传的时候往往偏理工男的感觉，nova产品在规格选择、沟通、模式上更好地吸引了女性用户，平均年龄最低同时在女性比例最高，而且在20到30岁之间的用户占比也最高，这些都是nova非常成功的一个定位。

相较于华为Mate系列、P系列手机一年一更新，nova系列的更新周期更短，四年半时间已经推到第七代，平均半年一代，对此，何刚认为这跟市场竞争相关，3000元左右价位市场习惯了半年一代的感觉。为什么这么快？消费者年轻，对于新事物更容易接受，希望有新的东西，只要有新的东西就喜欢，就想买新的。

何刚表示，Mate和P把所有最好的东西放上去了，而对nova来说就要取舍。无论是从我们自己还是友商来看，整个行业中都在做不同的取舍、选择不同的规格，才能做到3000多元的价位。在nova系列中，华为围绕着更好的颜值设计，围绕更好自拍来做。这是核心点，用不同的差异化产品规划来应对消费人群需要，也是希望有新的东西在这个市场里竞争。过去几年累计已经有1.45亿的nova星人选择我们产品，证明了这个策略是比较成功的策略。

在IT之家看来，华为P系列和Mate系列定位高端旗舰，同时在技术层面为nova系列打下了良好的基础，将一些高端技术下放到nova系列上，同时进一步的挖掘年轻人的需求，比如高颜值设计，比如自拍等等，让年轻人享受到更多极致科技所带来的“福利”。