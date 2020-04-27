一图看懂全新MIUI 12：全新米柚光锥动画架构+自研灵弦算法加持

IT之家4月27日消息 今日下午小米正式发布了全新MIUI 12，采用大幅领先安卓的米柚光锥动画架构，拥有全球领先的隐私守护能力，加入了全局自由窗口、精准的灵弦手机运动检测算法以及更多新功能。

IT之家了解到，小米MIUI 12从底层技术开始自研重构，打造了全新的“米柚光锥动效架构”：其可带来界面高级混色+控件级实时模糊、抗锯齿的完美圆角、与硬件严丝合缝的G2连续曲线以及顺畅流动的动态圆角。采用了“动态窗体”技术，带来全新的核心场景动画表现。新增了超级壁纸，打通息屏、锁屏、桌面壁纸，带来全新解锁体验。

MIUI 12推出照明弹、拦截网、隐匿面具三大功能，可对应用行为进行详细记录，同时还可以完全禁止/由用户选择后台使用相机、后台唤醒权限等，更有空白通行证、身份ID等功能。

MIUI 12拥有全局自由窗口设计，符合手势操作直觉，适应多种使用场景，小窗模式更加好用。同时还带来了AI电话助理的升级版-AI通话，用户可自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复等，还加入对拨打电话的支持。

MIUI 12还加入了小米自研灵弦算法，让AI智能感知运动状态，耗电更少，数据更准确、详细且私密。

小米MIUI 12将于今晚18点开始陆续推送。