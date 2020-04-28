开发者详解苹果iPhone SE 2摄像头技术：通过2D图像产生人像效果

IT之家4月28日消息 现在新款苹果iPhone SE已经大范围发货，我们也越来越了解这款设备的一些技术细节。现在，Halide Camera相机应用背后的开发者已经介绍了iPhone SE摄像头的一些技术细节，一起来了解一下。

之前iFixit的拆解证实，iPhone SE的相机硬件与iPhone 8的相机硬件是可以互换的，但Halide开发者的分析主要集中在相机软件。具体来说，他们指出，iPhone SE 2是“第一款只需使用单一的2D图像就可以生成人像效果的iPhone”。

iPhone XR同样使用单摄像头产生人像效果，但它使用的是focus pixel——“小小的一对‘眼睛’，旨在帮助对焦。”iPhone SE 2之所以不能使用focus pixel，是因为其三年前的摄像头传感器并不支持，传感器覆盖范围不够大。相反，它完全通过机器学习来产生深度信息。自己测试一下很简单：用相机对着一张人物照片拍摄一张新照片，同样能够产生人像效果。

神经网络虽然很神奇，但它们也有限制。在某些场景下，一个机器学习模型可能会得出一个似是而非的深度图，但这并不意味着它反映了现实。IT之家了解到，要想得到准确的人像效果，你需要第二个视点（双摄像头系统）或其他传感器（LIDAR）。