旧金山湾区“禁足令”或延长至5月末，科技巨头怎么办

4月28日消息，据外媒报道，由于新型冠状病毒疫情继续蔓延，美国加州旧金山湾区的几个县宣布将“就地避难”禁令延长至5月末，这一决定将影响当地700万居民和数千家企业。

阿拉米达县、康特拉科斯塔县、马林县、旧金山县、圣马特奥县、圣克拉拉县以及伯克利市的公共卫生官员在周一发布的联合声明中表示，将于本周晚些时候发布修订后的“就地避难”禁令。

新的“就地避难”禁令将放松某些特定限制，允许进行“少量的低风险活动”。“就地避难”禁令原定于5月3日到期，新的禁令何时到期目前还未确定。

旧金山湾区各县是数千家初创企业和科技公司总部或办公室所在地，其中包括苹果、Facebook、谷歌、Salesforce、Twitter、特斯拉和Uber等，这些公司的重启计划都受到某种程度的影响。

这些卫生官员在联合声明中表示：“由于我们辖区内700万居民的集体努力和牺牲，我们在减缓新冠病毒传播、确保当地医院不会被压垮以及拯救生命方面取得了实质性进展。然而，在疫情继续蔓延阶段，至关重要的是我们必须继续努力，确保已经取得的成果。”

公共卫生官员们还称，住院人数已经有所减少，但需要做更多工作才能安全地重新开放社区。他们警告称：“过早取消限制可能会导致感染病例大幅增加。”