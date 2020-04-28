美股周一收盘走高：特斯拉蔚来大涨10%，阿里微跌

4月28日消息，据外媒报道，美国时间周一，美国股市收盘全线走高，投资者为新冠疫情爆发后美国经济可能重启而感到鼓舞。

道琼斯指数收于24133.78点，上涨358.51点，涨幅1.51%，重返24000点以上。标准普尔500指数收于2878.48点，上涨1.47%；纳斯达克指数收于8730.16点，上涨1.11%。

在美国股市周一交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于283.17美元，上涨了0.07%；谷歌母公司Alphabet股价收于1275.88美元，下跌了0.27%；亚马逊收于2376.00美元，下跌了1.42%；微软收于174.05美元，下跌了0.29%；Facebook收于187.50美元，下跌了1.35%；甲骨文收于53.37美元，上涨了0.68%；IBM收于125.92美元，上涨了0.96%；奈飞（Netflix）收于421.38美元，下跌了0.85%；特斯拉收于798.75美元，上涨了10.15%；优步（Uber）涨2.00%；Lyft涨7.38%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于59.47美元，上涨了0.35%；英伟达收于297.08美元，上涨了2.59%；德州仪器收于115.78美元，上涨了1.62%；博通收于268.45美元，上涨了1.37%；高通收于75.98美元，下跌了0.08%；AMD收于56.49美元，上涨了0.55%；美光科技涨2.54%；应用材料公司跌1.37%。

在美国上市的中概股涨跌不一，好未来、跟谁学大涨，阿里巴巴收于203.69美元，下跌了0.33%；京东收于45.58美元，上涨了1.18%；拼多多收于51.19美元，上涨了3.27%；哔哩哔哩收于27.71美元，下跌了0.11%；好未来收于51.40美元，上涨了8.46%；爱奇艺收于17.22美元，下跌了3.04%；跟谁学收于35.42美元，上涨了11.56%；微博收于37.18美元，上涨了1.89%；新浪涨2.06%；搜狐跌0.50%；搜狗涨2.37%；携程涨2.78%；前程无忧跌0.59%；汽车之家涨6.40%；58同城涨0.97%；蔚来涨10.20%。

美股中最有可能从经济重新开放中获益的股票周一领涨。美高梅和嘉年华的股价均上涨逾8%。服装巨头GAP和大型连锁百货Kohl’s分别上涨12.9%和17.7%。

证券经纪商E-Trade的投资策略副总裁麦克·劳温加特（Mike Loewengart）表示：“在目前的环境下，额外的全球刺激措施、新冠肺炎确诊病例增长放缓以及经济重启的信号无疑是好消息。尽管如此，目前的经济状况与正常情况相差甚远，经济正在缓慢复苏。”

美国阿拉斯加、乔治亚、南卡罗莱纳、田纳西和德克萨斯等州开始允许餐馆等为顾客提供服务。美国俄亥俄州州长迈克·德维恩（Mike DeWine）称，该州的消费者零售和服务行业可以自5月12日起重新开放。

纽约州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）周日表示，纽约州计划分阶段恢复经济。科莫称，第一阶段将涉及纽约的建筑和制造业。作为第二阶段的一部分，企业将需要为重新开张设计计划，包括社交隔离和提供个人防护装备。科莫还指出，纽约州与新冠病毒相关的住院人数已经连续14天下降，因新冠病毒死亡的人数创下近一个月来的新低。

市场研究公司Chaikin Analytics的首席执行官马克·柴金（Marc Chaikin）指出:“随着各州开始重新开放经济，放松社会疏离规则，我们将看到新常态会是什么样的。股市面临的最大风险是美国经济过早地重启，这将导致出现新冠肺炎病例的增长。”

美国周一的股市也摆脱了油价下跌近25%的影响。

上周，随着周一和周二原油价格创纪录的暴跌，投资者疯狂的抛售，华尔街出现了三周以来的首次周度下跌。道琼斯指数和标准普尔500指数上周双双下跌超过1%，纳斯达克综合指数下跌0.2%。

美国新冠疫情爆发以及随后的企业倒闭，引发了一波失业潮。美国劳工部的数据显示，在过去5个星期里，有2600多万人申请了失业救济。

可以肯定的是，新冠肺炎新增确诊病例数量的下降，以及前所未有的货币和财政刺激措施，引发了美国股市从3月23日触及的低点大幅反弹。自那以来，美国主要股指均上涨了20%以上。