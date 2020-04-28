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树莓派基于 Linux 的 Windows XP 现已可用

2020/4/28 8:24:27来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

新的树莓派操作系统 Linux Raspbian XP Professional 现已可用，该操作系统专门针对 Raspberry Pi 4 设计。

Rasbian XP Professional 是一个仿 XP 外观的 Linux 系统。尽管用户不能在树莓派上拥有完整的 Windows XP 体验，但是该操作系统所提供的用户体验已相当接近 Windows XP。

Raspbian XP Professional 附带许多功能，可使人联想到旧的 XP OS。它具有有效的“开始”菜单，顶部带有可用的搜索栏。所有的菜单、图标和任务栏都具有经典的气泡 XP。其甚至包括完整的 LibreOffice 套件来代替 Microsoft Office，以满足办公要求。

不过，尽管该操作系统看起来像 Windows XP，但其本质上还是不能原生运行 Windows XP 应用，而是需要借助合适的仿真器。因此，它也确实预装了一些仿真平台 。

如果要运行本机 Windows 应用程序，可以使用内置的 Windows 98 虚拟机；BOX86 则可以运行旧的 PC 游戏。还可以利用其他仿真器，例如 DOSBox、Mupen64 和 MAME。通过连接 USB 控制器，整个系统可以兼作复古游戏机。此外，PI LAB 还发布了 Raspbian 95。

目前，这项工作仍在进行中，大家可以继续期待接下来会带来的一些更新内容。可访问 YouTube 上的 Pi Lab官方频道，以获取安装详细信息和新版本。

下载地址：Raspbian 95 下载，RapbianXP 下载

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关键词：树莓派

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