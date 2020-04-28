LibreOffice 7 将不再支持 Adobe Flash

LibreOffice 的下一个主要版本是计划于 8 月发布的 7.0，在其目前的 ReleaseNotes 中，已经显示将不再支持 Adobe Flash SWF。

当前版本的 LibreOffice 仍然支持 Adobe Flash，用户可以将演示文稿和工程图导出为 .SWF 格式。LibreOffice 7.0 将删除 Macromedia Flash 导出过滤器，也就是导出 .SWF 功能不再提供。新版本附带改进的 Docx 导入和导出功能，目前 LibreOffice 采用兼容模式支持 Office 2007 的 Docx 导入导出，而在 7.0 中将改用原生 Office 2013、2016、2019 模式。

Flash 是 Adobe 于 1996 年推出的一种用于网络和计算机的技术，它能够包含简单的动画、视频、复杂演示文稿和应用等。90 年代后期，它还是一项非常流行的技术。

2010 年，史蒂芬乔布斯在一封名为 Thoughts on Flash 的信中列举了他的公司硬件不支持 Flash 的诸多原因，包括糟糕的移动性能和安全性，这也是推动了这项技术走向消亡因素之一。2017 年，Adobe 开始宣布将停止支持这一技术，最终将在 2020 年全面终止该技术。谷歌也表示，2020 年年底，Chrome 浏览器将正式禁用 Flash，而从 Chrome 76 开始，默认情况下禁用 Flash。与此同时，微软、苹果和 Mozilla 也宣布了在各自浏览器中淘汰 Flash 的计划，目前也有了实质性进展。

十多年来，互联网公司逐渐地在减少对 Flash 的支持，同时增加对 HTML 5 的支持。据统计，2013 年下半年时，Flash 的安装次数超过 5 亿次。2019 年只有不到 5% 的网站仍在使用 Flash，相比 2011 年时，降低了近 30%。