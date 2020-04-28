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微软 Win10 快速预览版 19613.1005 累积性更新推送

2020/4/28 9:41:08来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月28日消息 上周，微软发布了Windows 10 快速预览版19613.1000系统，更新了Cortana应用程序，将为11个地区和语言启用Bing Answers和助手对话（Assistant Conversations）。

今日，微软又发布了Windows 10快速预览版19613.1005累积性更新，补丁型号是KB4558320。IT之家了解到，本次更新未带来任何更改内容。

Windows 10快速预览版19613更新内容

Cortana应用程序更新

微软表示将开始为Insiders用户推出Cortana应用程序更新。它将针对以下地区和语言启用Bing Answers和助手对话（Assistant Conversations）。

  • 澳洲：英语

  • 巴西：葡萄牙语

  • 加拿大：英语/法语

  • 法国：法语

  • 德国：德语

  • 印度：英语

  • 意大利：意大利语

  • 日本：日语

  • 墨西哥：西班牙语

  • 西班牙：西班牙语

  • 英国：英语

修正

  • 修复了任务栏中应用程序图标无法正确显示（包括默认为.exe图标）的问题。此问题也可能导致Insiders用户使用explorer.exe遇到更多问题。

  • 修复了一个影响Windows Forms应用程序的问题，该问题在使用新的日语或中文IME时将焦点设置为文本字段时ImmSetOpenStatus（）API无法正确更改IME模式。

  • 修复了最新版本的Insiders内置多个监视器的问题，该问题导致Visual Studio有时不响应点击。

  • 修复了doskey / listsize命令无效的问题。

  • 修复了doskey / reinstall命令结束命令行会话而不是重新加载doskey的问题。

  • 修复了在卸载字体时可能导致设置崩溃的问题。

  • 修复了影响某些用户的问题，该问题可能导致任务管理器的“上次BIOS时间”始终显示0秒。 

  • 微软还进行了一些改进，以解决某些用户可能在登录后一段时间内出现黑屏的潜在问题。仍然遭遇这一问题的用户，可尝试按WIN + Shift + Ctrl + B组合键  ，然后在“反馈中心”中查看反馈。

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关键词：微软

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