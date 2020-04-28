微软 Win10 快速预览版 19613.1005 累积性更新推送

IT之家4月28日消息 上周，微软发布了Windows 10 快速预览版19613.1000系统，更新了Cortana应用程序，将为11个地区和语言启用Bing Answers和助手对话（Assistant Conversations）。

今日，微软又发布了Windows 10快速预览版19613.1005累积性更新，补丁型号是KB4558320。IT之家了解到，本次更新未带来任何更改内容。

Windows 10快速预览版19613更新内容

Cortana应用程序更新

微软表示将开始为Insiders用户推出Cortana应用程序更新。它将针对以下地区和语言启用Bing Answers和助手对话（Assistant Conversations）。

澳洲：英语

巴西：葡萄牙语

加拿大：英语/法语

法国：法语

德国：德语

印度：英语

意大利：意大利语

日本：日语

墨西哥：西班牙语

西班牙：西班牙语

英国：英语

修正