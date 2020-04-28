Qt 6 公布发布时间表：第一个 Alpha 版本 9 月见

Qt 公司放出了 Qt 6 的初始发布时间表。按照计划，Qt 6 将于8月31日进入功能冻结阶段，9月中旬发布第一个 alpha 版本，10月发布 Beta 测试版，11月中旬发布 RC 候选版本，12月1日正式 GA。

- Qt 6.0 Feature freeze 31.8.2020 - Qt 6.0 Alpha 14.9.2020 - Qt 6.0 Beta 1 1.10..2020 - Qt 6.0.0 RC 17.11.2020 - Qt 6.0.0 Final 1.12.2020

除上述这些正常的里程碑版本发布外，开发团队还需要在6月底（2020年6月30日，即暑假前）发布一个更早的里程碑版本（冻结结构和平台），以锁定模块和目标平台等内容。在这个里程碑版本中，要完成的开发任务至少包括：

在 Qt 6 的模块中使用基于 cmake 构建的新版本

实现所有更大的架构变更

目标平台需要位于 CI 中

……

更早的里程碑版本将确保所有模块都能在功能冻结之前适应大的架构变化。如果没有这个版本，会发现在功能冻结之后大多数的（重大）改动导致出现严重问题。

这份 Qt 6 发布时间表于今天在 Qt 邮件列表中公布，与 Qt 公司此前发布的 2020 年路线图相吻合，但邮件中没有进一步说明他们是否打算将新版本面向付费用户优先提供等问题。