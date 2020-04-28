第三方卖家的货出事故，亚马逊要不要负责？

4月28日消息，据国外媒体报道，去年第三方卖家通过亚马逊平台销售给客户的一块电池引发了车库火灾。涉案保险公司一纸诉状将亚马逊告上法庭，称其应该对火灾造成的7.5万美元损失负责。

据悉，去年4月份亚马逊把一块第三方卖家销售的电池交付给了明尼苏达州卡顿伍德的戴恩·迈耶(Dane Meyer)。结果这块错贴标签的电池在车库充电时引发了一场火灾。涉案保险公司Farm Bureau Property & Casualty Insurance Company称，这块电池符合亚马逊的Prime会员运输条件，并被列为“亚马逊精选”产品。保险公司在诉状中称:“‘亚马逊精选’类商品是亚马逊平台上‘推荐评级高、价格合理的产品，可立即发货’。”

诉状称，电池是在与不兼容的充电器一起使用时着火的。在亚马逊网站的产品清单信息中，这种型号的充电器被列为“兼容”。

这家保险公司以疏忽、未做出警告和需要承担赔偿责任为由提起诉讼，称亚马逊“在电池的推广、销售、配送和交付过程中起到了直接作用”。保险公司称，这款电池是装在一个盒子里交给迈耶的，盒子上有亚马逊的标识。

这起诉讼是亚马逊到底需要对其平台上销售的第三方卖家产品承担多大责任的最新考验。过去亚马逊一直坚持认为，对于某些产品，它只是买家和卖家之间的渠道，因此无需对这些产品的缺陷负责。

2019年7月，第三巡回上诉法院以2比1的结果裁定，亚马逊对第三方供应商产品负有责任。此案是宾夕法尼亚州一名女性提起的诉讼，她称自己从亚马逊平台购买的狗项圈突然断裂，打在脸上导致一只眼睛失明。

根据第三巡回上诉法院的多数意见，“我们认为，宾夕法尼亚州的法律不能仅仅因为一家公司遵循了一种未能优先考虑消费者安全的商业模式，就使其免于承担严格责任。”

亚马逊没有回应关于明尼苏达未决诉讼的请求。