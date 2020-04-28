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诺基亚赢得印度第三大运营商10亿美元网络设备订单

2020/4/28 15:53:11来源：网易科技作者：小小责编：月生评论：

据外媒报道，诺基亚周二表示，该公司已与印度第三大电信公司Bharti Airtel签署一份为期多年的合作协议，为后者提供网络设备和服务。

诺基亚首席执行官拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)在一份声明中表示：“印度是全球最大的电信市场之一，诺基亚能为其提供网络设备和服务至关重要，这帮助巩固了我们在印度的地位。”

诺基亚表示，与Bharti Airtel合作也将为印度未来部署5G奠定基础，他们将在印度的九个电信行业“圈”(即circle，是印度电信监管部门为发放牌照划分的地区单位)部署约30万个无线网络单元，但没有透露这笔交易的任何财务细节。然而，行业分析师表示，这类交易的价值可能在10亿美元左右

诺基亚称，该交易包括诺基亚的Single Radio Access Network Solution、AirScale Radio Access、Baseband以及Related Services等，并将在2022年前完成。

今年2月，诺基亚曾预计，印度客户需求可能减弱，风险可能进一步增加。此前印度最高法院维持了一项裁决，即电信公司必须支付追溯授权和频谱费用。

印度电信部门始终在寻求运营商支付9200亿卢比(约合121亿美元)的逾期征费和利息，印度运营商Vodafone Idea和Bharti Airtel始终处于这场争论的中心。诺基亚将于4月30日公布今年第一季度财报。

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关键词：诺基亚

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