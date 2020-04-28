北斗星通2019年亏损6.51亿元，同比下降710.59%

北斗星通发布2019年年度报告。报告期内，北斗星通实现营业收入29.87亿元，同比下降2.10%；实现归属于上市公司的净利润-6.51亿元，同比下降710.59%，经营性现金流1.4亿元，连续二年为正数。

北斗星通表示，归属于上市公司股东净利润下降主要原因为公司结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，资产减值7.08亿元，影响归母净利润-6.28亿元。另外公司研发支出费用化同比增加0.78亿元，增长54.53%。

报告期内，北斗星通主营业务未发生重大变化。公司重点在卫星导航定位，5G通信和汽车智能网联三个行业领域进行布局，主营业务包括基础产品、汽车智能网联与工程服务、信息装备、基于位置的行业应用与运营服务。其中，基础产品业务和汽车智能网联与工程服务业务2019年合计收入占公司主营业务收入总额的91.52%，是公司主要的业务收入来源。

其中，基础产品实现营业收入为12.52亿元，同比下降11.63%；智能网联业务实现营收为14.82亿元，同比增长1.30%；信息装备实现营收为1.67亿元，同比增长73.11%；行业应用与运营服务实现营收0.86亿元，同比增长14.87%。

北斗星通表示，基础产品业务收入下降的主要原因是公司为了聚焦主业，主动缩减了一部分运营资金需求量大、毛利率低的基站建设业务和蓝牙模组业务。与此同时，公司优势明显的芯片、天线业务受益于无人机、智能驾驶、特种应用等高精度市场的快速增长，收入同比大幅上升，比较优势进一步加大。为抓住5G建设机遇，加大了5G基站用陶瓷介质滤波器和LTCC产品的研发投入和产能建设，随着产能、品质控制能力的提升及战略客户的突破，面临跨越式增长的机遇。通过上述措施，公司的主业更加聚焦，优势越发明显。

报告期内，北斗星通研发投入3.33亿元，占营业收入11.2%，同比增长39.04%，新申请专利48项、软件著作权44个，截止期末，累计申请专利570个，取得授权396个，累计申请软件著作权465个，取得软件著作权462个。