联想：中国所有工厂基地全部满产

4月28日消息，联想表示目前联想在中国的所有工厂已全部实现复工满产，招聘新员工过万人。其中，通过‘共享员工’计划招聘的短期失业人员近1500名。

联想表示，从2月初复工到4月初联想武汉基地实现满产，经历了70天的产能恢复，目前联想在国内工厂的产能已100%恢复，合肥和深圳工厂甚至在今年第一季度创下发货量的历史新高。

武汉生产基地是目前联想集团在全球最大、最先进的自有工厂，以移动智能终端为主要产品，95%以上出口海外，销往全球160多个国家和地区。负责人齐岳表示，往年，联想武汉基地的招聘除了在湖北省内，也会聚焦河南等劳动资源丰富的大省，省内省外员工比例一般是5:5。

“针对湖北省今年疫情的特点，我们也采取了跟往年不一样的招聘策略。因为封城等因素，联想考虑到湖北省内员工外出打工困难，把招聘重点放在了湖北省内。目前在职员工已经达到了一万余人，省内和省外员工比例是9:1。”齐岳表示。

联想武汉基地还是湖北省首个采用“点对点包车方案”接员工返岗的企业。。从3月16日开始，武汉基地累计发车近400辆，接回员工6800余人，平均每天500多人，两周内员工返岗率达到95%。

除了武汉基地，联想的合肥生产基地、深圳生产基地等均实现了安全复工复产。