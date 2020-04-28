华为买手机送信用卡，手机厂商这是图什么？

突如其来的疫情让人们的生活陷入到某种停顿的状态中，消费者可以停滞，但是消费电子行业必须持续更新。近期，苹果、华为、小米等厂商相继曝光了新品手机。当这些一亿像素、背后四摄的新产品掏空人们的钱包同时，手机厂商也将目光瞄向了「钱包」本身，尝试取而代之。

不久前华为新品发布会上，和新机 P40 一起亮相的，还有华为的「数字信用卡」HuaweiCard。据介绍，HuaweiCard 可以实现在线申请，自动绑定 Huawei Pay 服务，刷卡享有免年费和「刷卡」返现等服务。无独有偶，在华为之前，OPPO 也和浦发银行联合发布了联名信用卡 OPPO Card，同样需要配合 OPPO Pay 使用。

从当年的办信用卡送手机，到现在的买手机送信用卡，反映出了时代的变迁。当智能手机市场进入存量竞争的红海时，厂商们不得不在生态上进行更垂直的动作，例如用各种 Pay 和虚拟信用卡绑定消费者。另一方面，厂商联名信用卡背后的银行，则希望借助手机厂商的用户，扩大自己在移动支付上的市场份额，对支付宝和微信支付进行反扑。

手机变「卡包」

发布会上，HuaweiCard 黑色和金色的配色，看起来十分高大上。根据介绍，用户通过华为钱包 App 即可进行线上申请，该卡片集成了 HuaweiPay 支付服务，卡片激活后自动绑定至 HuaweiPay。同时，和很多银行的信用卡推广类似，Huawei Card 还为用户准备了「刷卡」返现、免年费、机场/高铁贵宾厅等优惠服务。

另外，Huawei Card 可以疾速在线申领，不过由于目前国内监管规定，必须有「面签」环节，所以华为信用卡虽然能线上申请，但有可能仍需线下面签。不过，由于疫情影响，监管层也呼吁银行进行视频方式进行面签，如果得以实行，显然你会大大简化信用卡的申请流程。

华为在国内的竞争对手之一，OPPO 其实在去年年底就和浦发银行合作，推出了联名信用卡 OPPO Card。和 Huawei Card 类似，OPPO Card 同样需要绑定 OPPO Pay 使用，也为用户提供了每笔刷卡返现 3% 的优惠。同时，OPPO Card 还支持境外消费刷卡，同样也有返现优惠。

不难猜出，手机厂商和银行推出联名银行卡，目的其实还在自己的移动支付 Pay 和钱包上。而这股风潮显然来自美国的老对手苹果。

去年 8 月，苹果联合高盛银行，推出了虚拟信用卡 Apple Card。和苹果产品一样的简洁的纯白设计，让 Apple Card 成为一时风潮。可想而知，Apple Card 需要绑定苹果自己的移动支付 Apple Pay 使用，同样也有大量优惠。

从 2014 年 10 月推出 Apple Pay 以来，其发展速度相当不错，截至 2018 年三季度，Apple Pay 在全球已经拿下超过 2.5 亿用户，当季度消费笔数超过 10 亿次。Apple Card 的出现，同样是在巩固 Apple Pay 的生态，把用户牢牢绑定在自己的生态圈中，而 Apple Wallet 也将成为用户的移动支付钱包。

有苹果的珠玉在前，国内手机厂商几乎是自然而然的推动各种 Pay 以及联名信用卡了。

另外，为此事推波助澜的，还有手机厂商背后的银行本身，后者想通过品牌手机扩大市场份额已有很久。

Pay 心良苦的银行

2016 年 Apple Pay 进入中国，据说开通首日就绑定了 3800 万张银行卡，一度让苹果服务器宕机。喜在眉梢的不仅是苹果，还有其背后的合作伙伴银联。当时国内移动支付市场已经是支付宝和微信支付两大巨头平分局势，虽然银联早在数年前就开始布局 NFC 支付技术，但由于 POS 机价格较高，先进的 NFC 支付最后被几分钱成本的二维码支付打败。虽然后来银联同样推出了二维码支付，但是为时已晚。

支付宝和移动支付作为第三方支付平台的崛起，让本应该是支付主角的银行变成不露脸的配角，在支付平台完成结算「脏活」，而用户则留在了支付平台上，这也是为什么银联要联手苹果，包括现在的国内手机厂商来推动各种 Pay 的流行。

一个根本的原因是，和阿里腾讯的支付平台不同，手机厂商不管是 Pay 还是虚拟信用卡，走的都是银行通道，与线下刷卡无异，这样手机厂商的用户同时也是银行的用户，而像华为产品的用户，对于银行来说很有吸引力。同时，借助手机厂商数亿的用户，银联的移动支付笔数也将有大幅增加，具备了与支付宝和微信支付抗衡的可能性。

而对于银联和手机厂商来说，各种 Pay 的推广，可能还要依赖于 NFC 刷卡设备的推广，不然用户们还是会依照习惯，点开支付宝或者微信来付款——习惯的力量毕竟是强大的。