疫情最热视频会议平台Zoom全面转投甲骨文云服务

在此次新冠疫情期间，视频平台Zoom无疑是最炙手可热的科技股票。由于美国各地先后宣布居家，企业纷纷关门，学校全部停课，居家办公和网上授课成为了唯一的选择，而Zoom则成为企业和学校们的首选平台。

但流量的急剧增长也给Zoom平台带来了巨大的挑战，促使Zoom急切需要提升自己的云平台容量。今天Zoom宣布与甲骨文达成合作协议，开始转用甲骨文云服务。这也意味着，甲骨文击败了亚马逊、微软和谷歌等强劲竞争对手，赢下了Zoom这个大项目。

Zoom创始人兼CEO袁征表示，Zoom是对比了诸多云平台之后才选择了甲骨文。袁征表示，我们近期业务出现了前所未有的显著增长，因此需要极大提升服务能力。我们对比了多个平台，甲骨文云能够有效帮助我们迅速扩容满足新用户需求。

根据Zoom自己的数据，去年年底Zoom的日用户峰值还只有1000万人，而现在已经达到了3亿人，增长了三十倍。今年以来，Zoom股票已经累计上涨了133%，从68美元的年初价位一路飙高到目前的160美元价位，市值接近450亿美元。Zoom创办于2011年，去年4月上市。

Zoom和甲骨文并没有透露这一云服务的具体金额规模，但两家公司表示，Zoom已经在甲骨文云服务平台处理数以百万计的会议用户，并且每天向甲骨文服务器转移约700万GB的数据，相当于93年长度的高清视频。

在业务显著提升的同时，Zoom也暴露出了诸多隐私和安全方面的问题，包括错误发送用户数据以及容易被骇客攻击等等。“我们当初设计产品的时候，并没有预料到会有这么多人突然在家学习、工作和社交。”

而解决这些安全问题，同样需要Zoom提升运算能力。本月早些时候，袁证公开道歉并承诺在3个月内解决这些问题。甲骨文第二代云基础设施的安全技术服务也将给Zoom的企业视频会议业务提供安全保障。

对甲骨文来说，拿下Zoom这个大合同也是激烈市场竞争中的一大成就。在企业云服务市场，甲骨文面临着亚马逊、微软、谷歌、IBM等对手的激烈竞争。虽然入场时间较晚，但甲骨文云服务的最大优势是海量企业数据库。甲骨文也是少数可以提供架构即服务Laas、平台即服务PaaS、软件即服务SaaS以及数据库即服务DaaS等完整云服务的提供商。