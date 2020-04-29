谷歌母公司Alphabet一季度营收412亿美元：净利同比增长3%

北京时间4月29日凌晨消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至3月31日的2020财年第一季度财报。报告显示，Alphabet第一季度总营收为411.59亿美元，比去年同期的363.39亿美元增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为68.36亿美元，比去年同期的66.57亿美元增长3%。

谷歌CEO皮查伊

主要业绩：

——Alphabet第一季度总营收为411.59亿美元，比去年同期的363.39亿美元增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%。Alphabet按照美国通用会计准则计算总营收，未扣除流量获取成本（TAC）。Alphabet第一季度流量获取支出，也就是同合作伙伴共享的营收为74.52亿美元；

——按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度运营利润为79.77亿美元，在总营收中所占比例为19%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为66.08亿美元，在总营收中所占比例为18%。不按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度运营利润为79.77亿美元，在总营收中所占比例为19%。不按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为83.05亿美元，在总营收中所占比例为23%；

——按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为68.36亿美元，比去年同期的66.57亿美元增长3%。不按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度调整后净利润为68.36亿美元，相比之下去年同期为83.39亿美元；

——按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度每股摊薄收益为9.87美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为9.50美元。不按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度每股摊薄收益为9.87美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为11.90美元。Alphabet第一季度在外流通摊薄股票总量为6.92亿股，相比之下去年同期为7.01亿股。

Alphabet CFO露丝·波拉特（Ruth Porat）表示：“在搜索、YouTube和云业务的带领下，我们的业务推动Alphabet的营收达到412亿美元，比去年同期增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%。本季度的前两个月表现强劲，但随后在3月份，我们的广告收入大幅下降。我们正在更加注重提高执行效率，同时继续投资于长期机会。”

财务分析：

Alphabet第一季度总营收为411.59亿美元，比去年同期的363.39亿美元增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%。

Alphabet旗下谷歌部门第一季度网站营收，也就是谷歌自己的网站所产生的营收为285.40亿美元，高于去年同期的255.72亿美元。其中，谷歌搜索及其他业务的营收为245.02亿美元，高于去年同期的225.47亿美元；YouTube广告业务营收为40.38亿美元，高于去年同期的30.25亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门第一季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过AdSense计划所产生的营收为52.23亿美元，高于去年同期的50.15亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门第一季度广告营收（由网站营收和网络营收组成）为337.63亿美元，高于去年同期的305.87亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门的谷歌云（Google Cloud）业务第一季度营收为27.77亿美元，高于去年同期的18.25亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门第一季度其他营收为44.35亿美元，高于去年同期的36.20亿美元。

Alphabet旗下谷歌部门第一季度总营收（由广告营收、谷歌云营收和其他营收组成）为409.75亿美元，高于去年同期的360.32亿美元。

Alphabet第一季度“Other Bets”业务营收为1.35亿美元，低于去年同期的1.70亿美元。

Alphabet第一季度对冲收益为4900万美元，相比之下去年同期为1.37亿美元。

如果汇率同去年同期持平（不计入外汇风险管理计划的相关得益），Alphabet第一季度营收的同比增长率为15%。

按照地区划分，Alphabet第一季度来自于EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为128.45亿美元，同比增长10%，环比下降9%。不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），按2019年第一季度的汇率计算，Alphabet第一季度来自于EMEA地区的营收为130.80亿美元，同比增长12%；按2019年第四季度的汇率计算，Alphabet第一季度来自于EMEA地区的营收为127.82亿美元，环比下降9%。

Alphabet第一季度来自于亚太地区的营收为72.38亿美元，同比增长19%，环比下降3%。不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），按2019年第一季度的汇率计算，Alphabet第一季度来自于亚太地区的营收为72.99亿美元，同比增长20%；按2019年第四季度的汇率计算，Alphabet第一季度来自于亚太地区的营收为72.75亿美元，环比下降3%。

Alphabet第一季度来自于美国的营收为188.70亿美元，同比增长14%，环比下降13%。

Alphabet第一季度来自于美洲其他地区的营收为21.57亿美元，同比增长13%，环比下降19%。不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），按2019年第一季度的汇率计算，Alphabet第一季度来自于美洲其他地区的营收为22.53亿美元，同比增长18%；按2019年第四季度的汇率计算，Alphabet第一季度来自于美洲其他地区的营收为21.71亿美元，环比下降19%。

Alphabet第一季度流量获取支出（TAC），也就是同合作伙伴共享的营收为74.52亿美元，去年同期为68.60亿美元。

Alphabet第一季度总成本和支出为331.82亿美元，高于去年同期的297.31亿美元。其中，Alphabet第一季度营收成本为189.82亿美元，高于去年同期的160.12亿美元；研发支出为68.20亿美元，高于去年同期的60.29亿美元；销售和营销支出为45.00亿美元，高于去年同期的39.05亿美元；总务和行政支出为28.80亿美元，高于去年同期的20.88亿美元；欧盟委员会罚款所带来的支出为零，相比之下去年同期为16.97亿美元。

Alphabet第一季度其他支出（净值）为2.20亿美元，相比之下去年同期其他收入（净值）为15.38亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度运营利润为79.77亿美元，在总营收中所占比例为19%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为66.08亿美元，在总营收中所占比例为18%。不按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度运营利润为79.77亿美元，在总营收中所占比例为19%。不按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为83.05亿美元，在总营收中所占比例为23%。

Alphabet旗下谷歌部门第一季度运营利润为92.70亿美元，高于去年同期的91.88亿美元；Other Bets业务的运营亏损为11.21亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为8.68亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为68.36亿美元，比去年同期的66.57亿美元增长3%。不按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度调整后净利润为68.36亿美元，相比之下去年同期为83.39亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度每股摊薄收益为9.87美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为9.50美元。不按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度每股摊薄收益为9.87美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为11.90美元。Alphabet第一季度在外流通摊薄股票总量为6.92亿股，相比之下去年同期为7.01亿股。

截至2020年3月31日，Alphabet持有的现金和现金等价物总值为196.44亿美元，相比之下截至2019年3月31日为191.48亿美元。

截至2020年3月31日，Alphabet在全球范围内共雇佣了123048名全职员工，相比之下截至2019年3月31日为103459名。

网络直播和电话会议信息：

投资者可以访问Alphabet网站的投资者关系频道investor.google.com收听Alphabet电话会议的网络直播，电话会议将于美国东部时间4月28日下午4点半（北京时间4月29日凌晨4点半）开始。

Alphabet第一季度总营收为411.59亿美元，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，25名分析师此前平均预期Alphabet第一季度营收将达403.3亿美元。Alphabet第一季度每股摊薄收益为9.87美元，这一业绩不及分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，27名分析师此前平均预期Alphabet第一季度每股收益将达10.38美元。财报发布后，Alphabet股价在纽约市场的盘后交易中大幅上涨近4%。

股价反应：

当日，Alphabet（Nasdaq：GOOGL）股价在纳斯达克常规交易中下跌42.21美元，报收于1233.67美元，跌幅为3.31%。在随后截至美国东部时间28日下午4点56分（北京时间29日凌晨4点56分）的盘后交易中，Alphabet股价上涨44.51美元，至1278.18元，涨幅为3.61%。过去52周，Alphabet的最高价为1532.11美元，最低价为1013.54美元。