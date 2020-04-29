净利同比大增逾9倍！AMD第一季度营收17.9亿美元

北京时间4月29日凌晨消息，AMD今天公布了2020财年第一季度财报。报告显示，AMD第一季度营收为17.9亿美元，比上年同期的12.7亿美元增长40%，比上一季度的21.3亿美元下降16%；净利润为1.62亿美元，比上年同期的1600万美元增长912.5%，相比之下上一季度的净利润为1.70亿美元。AMD第一季度营收超出华尔街分析师此前预期，调整后每股收益符合预期，但第二季度营收展望不及预期，从而导致其盘后股价下跌3%以上。

在截至3月28日的这一财季，AMD的净利润为1.62亿美元，每股摊薄收益为0.14美元，这一业绩远好于上年同期。2019财年第一季度，AMD的净利润为1600万美元，每股摊薄收益为0.01美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第一季度调整后净利润为2.22亿美元，相比之下上年同期的调整后净利润为6200万美元；调整后每股摊薄收益为0.18美元，相比之下上年同期的调整后每股收益为0.06美元，这一业绩符合分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，31名分析师此前平均预期AMD第一季度每股收益将达0.18美元。

AMD第一季度营收为17.9亿美元，比上年同期的12.7亿美元增长40%，比上一季度的21.3亿美元下降16%，略微超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30名分析师平均预期AMD第一季度营收将达17.8亿美元。

AMD第一季度运营利润为1.77亿美元，与上年同期的运营利润3800万美元相比增加了1.39亿美元，与上一季度的运营利润3.48亿美元相比下降了1.71亿美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第一季度调整后运营利润为2.36亿美元，与上年同期的8400万美元相比增加了1.52亿美元，与上一季度的4.05亿美元相比下降了1.69亿美元。

AMD第一季度毛利率为46%，与上年同期的41%上升5个百分点，与上一季度的45%相比上升1个百分点；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第一季度调整后毛利率为46%，与上年同期的41%相比上升5个百分点，与上一季度的45%相比上升1个百分点。

AMD第一季度运营支出为6.41亿美元，与上年同期的5.43亿美元相比增长9800万美元，与上一季度的6.01亿美元相比增长4000万美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第一季度调整后运营支出为5.84亿美元，与上年同期的4.98亿美元相比增长8600万美元，与上一季度的5.45亿美元相比增长3900万美元。

AMD预计，2020财年第二季度营收将达18.5亿美元左右，上下浮动1亿美元，环比增长约4%，同比增长约21%，这一业绩展望不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30名分析师此前平均预期AMD第二季度营收将达19.2亿美元。AMD还预计，2020财年第二季度不按照美国通用会计准则的毛利率将达44%左右。

当日，AMD股价在纳斯达克常规交易中下跌0.98美元，报收于55.51美元，跌幅为1.73%。在随后截至美国东部时间周二下午5点58分（北京时间周三凌晨5点58分）的盘后交易中，AMD股价再度下跌1.82美元，至53.69美元，跌幅为3.28%。过去52周，AMD的最高价为59.27美元，最低价为26.03美元。