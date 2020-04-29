因疫情影响，福特叫停林肯电动SUV生产计划

4月29日消息，据国外媒体报道，美国汽车制造商福特和旗下豪华汽车品牌林肯当地时间周二表示，受新型冠状病毒疫情影响，他们已经取消了一款使用初创企业Rivian技术的全电动SUV生产计划。但林肯仍在研究一种基于Rivian技术的“可替代交通工具”。

林肯表示，公司仍在与Rivian密切合作，其中包括计划推出一款基于Rivian电动滑板平台的“可替代交通工具”。

林肯一位发言人在一份声明中表示，“鉴于目前的环境，林肯和Rivian已经决定不再开发基于Rivian电动滑板平台的一款全电动汽车。但林肯与Rivian的电气化战略合作保持不变，林肯未来的计划仍将包括全电动汽车。”

林肯拒绝透露具体是疫情中的何种因素导致电动SUV生产计划的取消。“这是林肯和Rivian考虑到快速变化的环境并对产品计划审查后共同做出的决定。”发言人说，“随着开发周期的不断推进，我们决定把重点从Rivian的电动滑板平台转移到林肯自己的全电动汽车上。”

Rivian公关总监艾米·玛斯特(Amy Mast)说：“福特和林肯仍然是很好的合作伙伴。Rivian最近宣布，由于疫情的原因，公司将把包括全电动皮卡和全电动SUV的首批两款车型发布推迟到2021年初。”

福特去年宣布向Rivian投资5亿美元，而就在两个月前，亚马逊刚刚牵头向这家密歇根州初创公司投资了7亿美元。作为福特投资的一部分，Rivian宣布将开发一款使用Rivian电池组和电动马达装置的电动汽车。当时有报道称，这辆车将成为林肯系列车型的一部分，这一消息在今年1月得到了林肯的证实。福特还参与了Rivian在去年12月末完成的一轮13亿美元融资。

Rivian成立于2009年，最初目标是生产一款类似于特斯拉跑车之类的全电动跑车，但最终转向了电动皮卡和SUV。该公司隐秘运营了近10年，直到在2018年洛杉矶车展上推出两款车而公开亮相。自那以来，该公司已雇用了2000多人，并在北美各地开设了办事处。