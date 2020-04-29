熊孩子刷走家长上万元？其实苹果有一整套杜绝方案

“熊孩子玩手游，花光父母积蓄”、“孩子为游戏充值五万，被家长送进派出所”、“少年玩手游刷走家长上万元救命钱”。

随着智能手机普及和手游的流行，像这样的新闻已经不算新闻。有人说这就怪家长没管好自己的小孩，有人说这锅应该游戏厂商背，未成年人误刷钱得退还，还有人说这事都怪手机厂商···

其实，不管是家长、手游厂商还是设备厂商，都需要这样一道“锁”，帮助未成年人远离这些问题。如果说家长管教孩子是第一道“锁”，那么手游厂商的实名制和未成年防护就是第二道“锁”，若是这道“锁”也被孩子“机智”的干掉，那么最后就看设备厂商了。

今天我们就聊聊苹果公司在帮用户“合理使用苹果设备”这件事上是如何处理的。

“家人共享”了解下

对不少用户来说，“家庭共享”功能或许有些陌生，因为这个功能最早是为那些多人拥有多部苹果设备准备的。

用户可以通过这个功能和家庭中其他成员共享应用商店里购买App和订阅内容，甚至是在不共享苹果账号的情况下分享iCloud存储空间如果一家人都用苹果设备，无疑是更省钱的方案。

家人共享可以让用户和家人分享购买的应用或Apple Music等等

在这个基础上，苹果衍生出了“儿童账户”的功能。在这之前需要设备升级到iOS 8或更高版本，然后在iPhone的设置-“你的姓名”-家人共享中添加家庭成员，创建儿童账户。

在家人共享中创建儿童账户

儿童账户相当于家长给孩子创建了一个Apple ID。这个Apple ID不会使用第三方邮箱，而且完全掌握在家长手中。

当孩子使用自己的Apple ID登录设备时，家长就可以通过“屏幕使用时间”查看孩子在各个App、网页浏览，以及各个设备上的使用时间，甚至精准控制孩子在某个App或网站的时间。

此外苹果在App Store中设立了“儿童”类别，里面的App和内容都经过苹果的审查，给孩子更适合的App。

通过儿童账户和“屏幕使用时间”达到防止孩子沉迷的效果

当然，通过这个Apple ID，家长还可以进一步控制孩子的设备。比如禁止安装新App，甚至关闭Safari浏览器。而对于那些有内购按钮，大人都可能一个不慎中招的App，则可以在“访问限制”中设置，阻挡所有App内购买项目。

可以说，有了这个通过“家人共享”创建的儿童账户，家长可以轻松管理孩子在设备上的各项操作。一旦孩子沉迷某款App，或有购买、花钱倾向，家长很快就能得知，并及阻止。

接下来就详细说说那些阻止“熊孩子”的功能。

灵活使用“屏幕使用时间”功能

“屏幕使用时间”最初是为了让人们清楚自己把时间都用在哪里，从而帮助用户减少使用手机的次数，回归现实生活。在手机上少花一点时间。

但实际上，在苹果设备上，这功能已经发展出更多的使用办法，比如必要时可以设限制，让家长控制孩子使用电子设备的时间，或者非常具体的限制孩子使用某些功能。

以往我们用到最多的是查看设备使用时长

如果还没接触过这功能的，可以打开设置-屏幕使用时间，打开它，之后选择“这是我孩子的设备”。

可以选择是谁的设备

之后，就可以用上文提到的“家人共享”在自己的设备上配置孩子的设备。也就是让这台机器成为父母主导控制权的设备，父母可以在自己的设备上查看孩子的报告，并随时灵活调整（比如周末适当放宽一点）。

在“屏幕使用时间”中可以查看并控制孩子的使用情况

除此之外，苹果还提供了更多让父母来限制、管理自己孩子的方式。

例如在“屏幕使用时间”里设置这台苹果设备“停用时间”、“App限额”和“内容和隐私”，从三个角度管理孩子。

这三个方式分别做到：防止孩子沉迷电子设备不顾时间，限制某一类App，阻止孩子去观看、购买和下载不合适的内容。

在“App限额”中可以精确到某个App

其中App限额这项显示出了苹果生态的规范性，例如在这限制“游戏”，当孩子在iPhone或iPad上玩游戏的时候，家长可以调整他的游戏时间，就跟上课一样，时间到了就不能再玩；或限制年龄太小的孩子使用社交类App，对年龄过低的孩子来说，过早进入不分年龄性别的社交网络世界有可能会接触到一些不适合的内容或人。

当然，以上限制，既可以在家长的设备上远程设置，也可以在孩子的设备上直接设置，功能是一样的。

防止孩子乱买的办法有这些

熊孩子用家长的账号玩游戏，一不留神买了数万元的装备——诸如此类报道最近经常见诸于媒体。出现这种情况的家长大概都不太清楚，其实苹果设备自带的机制，足以避免此类情况发生。

在苹果设备上，控制购买的方式至少有三种：

第一种，也是最常见的，孩子拿了家长的设备。

这是很多人都遇到的情况，孩子没有自己的手机，拿了家长的iPhone，或一家人共用一个iPad，结果发生了熊孩子买买买的事。

这种情况，其实打开设置-iTunes Store与App Store-密码设置-始终需要，打开；免费下载-需要密码，打开即可控制。当然，如果已经设置过触控 ID或面容 ID，这些就没必要再设置，因为孩子的指纹和面容不会跟家长一样，而且如果指纹/面容验证几次失败后，系统会要求输入密码（等于回到了“需要密码”这步）。

这其中唯一的特殊情况，大概就是家长把密码设置的比较简单，并且告诉了孩子，所以这点家长需要特别注意。

第二种情况，如果孩子有自己的设备，或用儿童账户使用家里其他设备时，那么家长可以在“家人共享”设置中开启“购买前询问”。

这样一来孩子在购买应用时，系统会向“家庭组织者”（家长）发送请求，家长可以在自己的设备上查看，并选择是否批准。就像小时候买糖葫芦要向家长拿钱一样，只不过现在“糖葫芦”和“钱”都变成了存在于手机中的虚拟物品。

开启“购买前询问”

这其中包括App Store中的应用、游戏，也包括App的内购项目，甚至iCloud存储空间。如果家长同意了购买，那么相应的App就会下载的孩子的设备中。

这个设定非常有用，因为孩子购买App所使用的开销都由家长承担，所以在购买之前先询问一下家长的意见既有必要也合乎情理。如此一来孩子在自己设备上乱花钱的情况也就被杜绝了。

当然如果这样家长还不放心，那么可以在自己的设备，或孩子的设备上使用“屏幕使用时间”彻底关闭App购买。这就是控制购买的第三种方式，也是最直接的一种。

彻底关闭App购买

操作也很简单，在“屏幕使用时间”中打开“内容和隐私访问限制”并开启“内容与隐私”，在“iTunes Store与App Store购买项目”将“App内购买项目”设置成不允许。这其中也包括安装、删除App，都可以设置为不允许。

这其中有个关键，开启“内容和隐私访问限制”时，如果“屏幕使用时间”设置了密码则需要输入密码。看到这里的家长们应该已经发现，“屏幕使用时间”是家长掌控孩子一个关键，所以为它设定密码很有必要，以防孩子进入这个功能解除设备限制。

“屏幕使用时间”可以设定密码

另外，需要注意，“屏幕使用时间”的密码需要和设备本身密码不同。否则在共用设备时，孩子有了设备密码就相当于突破了屏幕使用时间的封锁。

写在最后：

苹果公司为用户合理使用苹果设备开发了一整套相对完整的解决方案，这其中“家人共享”和“屏幕使用时间”是两个关键。平常我们自己使用苹果设备时或许很少关注这两个功能，现在我们强烈建议大家看完本文后试一下。

这两个功能所打出的组合拳在“防止孩子胡乱使用设备”方面有奇效。当然，这里所说的奇效也需要家长和孩子之间的“配合”，如果从一开始家长就将所有密码交给孩子（或者当着孩子面输入密码），而孩子也在想方设法逃离家长的监护，那么再合逻辑的系统也避免不了“熊孩子刷走银行卡，家长几年积蓄被花光”的局面。