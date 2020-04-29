Fedora 32正式版发布：搭配GNOME 3.36，全新锁屏

Fedora 32 发布了，现在可以下载使用。

此版本主要变化包括更新了关键编程语言和系统库软件包，GCC 升级到 v10，Ruby 升级到 v2.7，Python 升级到 v3.8，同时，由于 Python 2 生命周期已经结束，现在 Fedora 中已经删除了大多数 Python 2 软件包，而为仍然需要用到该版本的开发者和用户提供了一个旧版 python27 软件包。

现在还默认启用 EarlyOOM 服务，它可以改善低内存情况下的用户体验。

目前 Fedora 架构上支持 x86_64（主架构）、ARM AArch64、Power 与 S390x，并改进了对 Rockchip 芯片上系统设备的支持，包括 Rock960、RockPro64 和 Rock64。

官方公告中还特别介绍了目前 Fedora 的几个不同变种版本，其中 Fedora Workstation 专注于桌面，主要用于软件开发人员，此版本桌面 GNOME 使用 3.36 版本，带来了新的锁屏。

Fedora Server 以易于部署的方式为系统管理员带来了最新的、最先进的开源服务器软件。对于边缘计算用例，Fedora IoT 为 IoT 生态系统提供了坚实的基础。而 Fedora CoreOS 是一个新兴的 Fedora 版本，主要用于安全、大规模地运行容器化工作负载。

除了提供特定能力的不同变种版本，Fedora 还提供 Fedora Spins 和 Labs 匹配各种受众和用例，其中 Labs 主要是为了探索更多 Fedora 功能，而 Spins 提供了各种不同的桌面环境，如 KDE Plasma、Xfce、LXDE 与 LXQT 等。Labs 中包括 Fedora 天文学实验室（Fedora Astronomy Lab），该实验室为业余和专业天文学家带来了完整的开源工具链，此次新增功能是 Comp Neuro Lab，它由 Fedora 的 Neuroscience 特别兴趣小组开发，用于实现计算神经科学。

发布公告见：https://fedoramagazine.org/announcing-fedora-32

下载地址：https://getfedora.org