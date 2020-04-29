美股周二收盘走低：京东跌4%，科技龙头股普遍下跌

4月29日消息，据外媒报道，美国时间周二，美国股市收盘走低。美国大型科技股下跌令市场涨势受挫，而此前市场对美国经济可能重启的乐观情绪一度引发股市反弹。

道琼斯指数收于24101.55点，下降32.23点，降幅0.13%，结束了连续4个交易日上涨的势头；标准普尔500指数收于2863.39点，下跌0.52%；纳斯达克综合指数收于8607.73点，下跌1.40%。当天早些时候，这三大指数的涨幅均一度超过了1%。

在美国股市周二交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于278.58美元，下跌了1.62%；谷歌母公司Alphabet股价收于1233.67美元，下跌了3.31%；亚马逊收于2314.08美元，下跌了2.61%；微软收于169.81美元，下跌了2.44%；Facebook收于182.91美元，下跌了2.45%；甲骨文收于53.20美元，下跌了0.32%；IBM收于126.27美元，上涨了0.28%；奈飞（Netflix）收于403.83美元，下跌了4.16%；特斯拉收于769.12美元，下跌了3.71%；优步（Uber）涨0.13%；Lyft跌4.60%。

美股中的芯片龙头股普遍下跌，英特尔收于58.75美元，下跌了1.21%；英伟达收于291.36美元，下跌了1.93%；德州仪器收于114.24美元，下跌了1.33%；博通收于264.73美元，下跌了1.39%；高通收于75.29美元，下跌了0.91%；AMD收于55.51美元，下跌了1.73%；美光科技涨0.07%；应用材料公司跌1.20%。

在美国上市的中概股涨跌不一，跟谁学连续大涨，阿里巴巴收于201.15美元，下跌了1.25%；京东收于43.58美元，下跌了4.39%；拼多多收于48.06美元，下跌了6.11%；哔哩哔哩收于26.96美元，下跌了2.71%；好未来收于51.84美元，上涨了0.86%；爱奇艺收于16.65美元，下跌了3.31%；跟谁学收于38.13美元，上涨了7.65%；微博收于36.65美元，下跌了1.43%；新浪跌3.39%；搜狐跌3.14%；搜狗跌3.19%；携程涨0.12%；前程无忧跌0.58%；汽车之家跌0.98%；58同城跌1.83%；蔚来上涨3.09%。

斯巴达资本证券首席市场经济学家彼得·卡迪洛（Peter Cardillo）表示：“我认为，在科技公司开始公布季度财报之际，人们正在抛售科技股。如果科技公司财报令人失望，那么科技股可能会领跌大盘。”

卡迪洛称：“但总的来说，市场最近一直很有弹性。”

Facebook、微软、亚马逊和苹果均将于本周晚些时候公布第一季度业绩。

美国股市周一实现了强劲上涨，道琼斯指数自4月17日以来首次收于24000点以上。周一的上涨令标普500指数有望录得1987年以来的最大单月涨幅，到目前为止，4月份的累计涨幅为11.4%。

美国阿拉斯加、乔治亚、南卡罗来纳、田纳西、德州等地的经济部分重新开放，在周一及周二稍早提振了市场人气，部分美国企业将受益于第一波消费者热潮。

投资公司Leuthold Group首席投资策略师吉姆·保尔森（Jim Paulsen）表示：“随着越来越多的州表示愿意让一些经济活动重新启动，经济重启对股市的影响越来越大。标准普尔500指数今天不仅出现了强劲的上涨势头，而且领涨的是那些最依赖经济复苏的板块，包括小盘股、高贝塔值股票，以及金融、材料和工业等周期性板块。”

在美股中，最有可能从经济重启中获益的股票周一领涨，周二再次实现上涨。继周一大幅上涨后，西蒙房地产集团(Simon Property Group)和大型连锁百货Kohl 's分别上涨10.7%和6.7%。花旗集团和摩根大通等银行股的涨幅也均超过0.7%。

财富管理公司Northwestern Mutual Wealth Management首席投资策略师布伦特·舒特（Brent Schutte）称：“过去几天，投资者从防御姿态转向寻找机会为经济重启做好准备。”

双线资本CEO、有“新债王”之称的杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）周一表示，虽然许多投资者看好第一轮经济重启，但市场可能会重新测试3月份的低点，因为市场参与者可能低估了新冠病毒对社会造成的破坏。

美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇（Anthony Fauci）表示，如果一直未能找到有效的治疗新冠肺炎的方法，美国可能会迎来一个“糟糕的秋天”。他指出，这种病毒“不会从地球上消失”。

据美国约翰·霍普金斯大学的数据，全球新冠肺炎确诊病例已达300多万例，而美国病例超过100万。

美国时间周三下午2点，美联储将发布最新货币政策声明。